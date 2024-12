Rugby. Dupont champion olympique, le doublé du Stade Toulousain... nos plus beaux souvenirs de 2024

L'année 2024 a été riche en émotions pour le rugby français, positives comme négatives. Toulouse, Vannes et Antoine Dupont nous ont laissé les meilleurs souvenirs ces douze derniers mois.

L’année 2024 touche à sa fin. Si le monde du rugby a comme tous les ans, connu des hauts et des bas, nous souhaitons nous replonger dans les plus beaux souvenirs de l’année écoulée.

Qu’ils soient en ProD2, en Top 14 ou plutôt sur la scène internationale, ces instants de bonheur ont marqué les douze derniers mois. Coup d’œil dans le rétroviseur d’une année riche en émotions.

Le sacre de « la bande à Dupont »

Comment évoquer cette année sans parler du sacre olympique de l’équipe de France de rugby à 7. Antoine Dupont a pris le pari de participer aux Jeux et de ramener une breloque. C’est chose faite.

🥇LA FRANCE CHAMPIONNE OLYMPIQUE



L’EXPLOIT DES BLEUS DU RUGBY À 7, QUI S’IMPOSENT EN FINALE FACE AUX FIDJI (28-7)🏉



Antoine Dupont et ses coéquipiers décrochent la première médaille d'or tricolore🇫🇷😍 #Olympics #Paris2024

Surtout, les JO représentent le Graal pour tout athlète et Dupont a écrit une nouvelle page de sa légende en juillet dernier au Stade de France. La victoire 28 à 7 face aux Fidjiens, légendes de la discipline, est notre plus beau souvenir de l’année.

L’accession de Vannes en Top 14

Pour la première fois de l’histoire, un club breton jouera en Top 14 ! C’est ce que l’on a répété en juin dernier après la victoire de Vannes en finale de ProD2 face à Grenoble (16-9). Cette dernière action, l’ultime coup de pied en tribune de Maxime Lafage pour mettre un terme à la rencontre.

La montée historique de Vannes en Top 14... 🤯



Le club breton a réussi à se hisser dans l'élite du rugby français, grâce à une saison pleine et un dernier match sans accroc face au FC Grenoble ! 🎉



🔙 Retour sur ce moment de légende...



📲 Crée ton compte sur…

L’envahissement de la pelouse d’Ernest-Wallon par les supporters bretons, venus en nombre dans le Sud-Ouest. Les images sont belles et resteront gravées. Ce moment de communion entre un peuple et son équipe. Les drapeaux bretons qui flottent. Tout était réuni pour nous offrir un moment magique.

La finale de Champions Cup Toulouse-Leinster

Celle-là, le Stade Toulousain est allé se la chercher ! Au terme d’un match fermé, Toulouse et le Leinster étaient dos à dos (15-15) et le match filait en prolongation. Un scénario épique pour deux équipes au sommet de leur art.

Toulouse est une des équipes les plus spectaculaires du rugby, on le sait.



Mais ils ont fait bien plus que ça. Battre le Leinster de cette manière est exceptionnel. Féroces dans les rucks, irréprochables en défense.



Énorme ⭐️👏#ChampionsCup #LEINST

pic.twitter.com/2yjzST2dut — Tom Lacaille (@tom_lacaille) May 25, 2024

Mais on le sait désormais, la culture de la gagne des Rouge et Noir est inégalable et ils n’ont jamais paniqué. Puis il y a eu le déboulé de Mathis Lebel sur son aile après seulement trois minutes de jeu dans la prolongation. Et on a compris que ça ne pouvait plus leur échapper. Le Stade Toulousain accroche sa sixième étoile européenne et la génération Dupont-Ntamack réalise un deuxième doublé après 2021.