RUGBY. Des terrains de rugby à l'espace, l'incroyable histoire de l'astronaute Jessica Watkins

Jessica Watkins. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Pourtant, cette dernière fut une joueuse internationale de rugby à sept. Avec les États-Unis, Watkins a notamment atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby à 7 en 2009. Une belle prouesse, certes, mais pourquoi parler d'elle aujourd'hui me direz-vous. Et bien tout simplement car Jessica Watkins, désormais âgée de 33 ans, va devenir la première femme noire à rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) et la cinquième femme noire à aller dans l'espace.

Aujourd'hui astronaute, cette dernière avait rejoint la Nasa en tant que stagiaire. Elle fait désormais partie de la mission ''Crew-4'', qui s'est envolée du centre spatial Kennedy, dans la nuit de mercredi à jeudi. En conférence de presse et dans des propos retranscrits par Francetv Info, elle expliquait : ''Devenir astronaute de la Nasa, j'en rêvais depuis très longtemps, depuis je suis toute petite même, mais je ne pensais pas y arriver un jour.'' Un rêve devenu réalité donc pour l'ancienne joueuse à 7.

From the rugby pitch to space 🚀



Jessica Watkins, former USA Sevens Eagle, will become the first Black woman to complete a long-term stay on the International Space Station. pic.twitter.com/vr1eH1O6iI