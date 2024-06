RUGBY. Devant Dupont, Penaud et Bielle-Biarrey, cette bombe atomique paloise explose les records du Top 14 !

Les 26 journées de la phase régulière du Top 14 sont terminées, et il est l'heure de tirer des bilans de cette saison à rallonge. Sur le plan individuel, une pépite de Pau vole la vedette !

Attissogbé, en dictateur

Ce n'est un secret pour personne, Théo Attissogbé est bel et bien l'une des révélations de cette saison 2023/2024 du Top 14 ! L'ailier ou arrière de Pau marche sur l'eau en club, mais également avec l'équipe de France U20.

Le joueur de 19 ans fait partie des joueurs les plus utilisés de son équipe avec 1 861 minutes jouées, juste derrière Émilien Gailleton qui en compte 1 906. Il est d'ailleurs troisième dans le classement général du Top 14, laissant la première place à Camille Lopez (1 958 minutes).

Pour sa première saison de Top 14, le jeune ailier est devenu indispensable à son équipe, et a même trouvé du temps de jeu à l'arrière, un des postes les plus techniques, surtout à ce niveau ! Il comptabilise 24 matchs joués, pour 24 titularisations !

Mais si Attissogbé se distingue autant, c'est bien par ses actions de génies sur le terrain, sa vitesse sur chaque prise de balle ou encore son "French Flair" qui colle tant à l'ADN de Pau cette année.

Pour rester dans les classements individuels, le Palois est le joueur ayant parcouru le plus de mètres avec le ballon du Top 14, avec 2 185 unités ! Il faut dire qu'à l'arrière, ce n'est pas du style à taper loin devant lors de chaque réception, mais plutôt à contre-attaquer, bien suivi par des coéquipiers réactifs.

Ensuite, ce dernier arrive aussi en tête sur les franchissements, bien que son gabarit ne soit pas le plus flamboyant : 1,81 m pour 82 kg. Sa vitesse et ses appuis de feu lui ont permis de casser à 24 reprises la ligne, et quand on connaît la qualité des défenses en Top 14, on se rend un peu plus compte de cet exploit.

Enfin, Attissogbé arrive à la deuxième position en termes de plaquages cassés en Top 14 ! Ce dernier s'est sorti des pinces de 82 défenseurs, ce qui représente environ 3,5 plaquages cassés par rencontre cette saison.

Avec une telle régularité, il ne devrait pas y avoir de doute, nous reverrons le jeune palois cet été. Bien que les Bleuets soient occupés avec la coupe du monde, ce dernier devrait rejoindre la grande équipe de France, et faire part de son talent sur la scène internationale !

