RUGBY. Les Fidji sans Tuisova et Botia mais avec Radradra et 8 autres joueurs de Top 14 pour défier les All Blacks

Les Flying Fijians se préparent à une série de tests cruciaux en juin et juillet avec une équipe de 33 joueurs récemment annoncée par le nouvel entraîneur Mick Byrne. Parmi les sélectionnés, on note la présence de plusieurs éléments évoluant en Top 14.

Les jeunes pousses des Fijian Drua, Isaiah Armstrong-Ravula et Mesake Vocevoce, ont été appelées pour la première fois, illustrant la volonté de Byrne de donner leur chance aux nouveaux talents. Aux côtés de ces jeunes, l'ex-joueur de Toulon, Waisea Nayacalevu, conserve son rôle de capitaine, apportant son expérience au groupe.

Le retour de Caleb Muntz et Peceli Yato est une excellente nouvelle pour les Fidji, ajoutant de la profondeur et de l'expérience à l'effectif. Les jeunes 3/4, Inia Tabuavou (Racing 92) et Elia Canakaivata, chercheront également à marquer leurs débuts internationaux lors de ces tests.

Parmi les absents notables, Josua Tuisova (Racing 92) et Levani Botia (La Rochelle) manquent à l'appel. Et pour cause, ils sont toujours en lice avec leur club en Top 14. Avec respectivement un barrage à jouer contre l'UBB et Toulon ce week-end.

L'absence de ces piliers du rugby fidjien sera une opportunité pour d'autres joueurs de prouver leur valeur sur la scène internationale. Notez que pas moins de 18 joueurs évoluent au sein de la franchise de Fijian Drua en Super Rugby. Laquelle a réalisé une très belle saison 2024 en se hissant en quart de finale.

L'équipe de Mick Byrne affrontera les Barbarians à Twickenham le 22 juin, un match qui promet d'être un test sérieux pour les Fidji avant leurs confrontations contre la Géorgie le 5 juillet et les All Blacks le 20 juillet à San Diego.

Ces rencontres seront déterminantes pour jauger le niveau de préparation des Fidjiens après une coupe du monde en demi-teinte compte tenu des talents à disposition. Les choix de Mick Byrne pour ce nouveau cycle montrent une combinaison de jeunesse et d'expérience. Les fans peuvent s'attendre à des performances inspirées, où les nouveaux venus chercheront à s'imposer aux côtés des vétérans de l'équipe.