RUGBY. Des millions de spectateurs, des records battus, voici les chiffres hallucinants de cette Coupe du monde !

Au lendemain de cette Coupe du monde en France, qui n'a pas été un véritable succès sur le plan sportif, il faut l'avouer, quelques chiffres sont pourtant assez intéressants.

Un engouement jamais observé

Cette Coupe du monde restera dans les annales pour avoir été une des éditions les plus suivies au monde, au-delà de l'engouement décuplé en France. Ce dixième mondial de rugby a atteint tous ses objectifs, et a également battu des records ! Évidemment, nous pensons qu'une victoire tricolore aurait forcément permis au sport de prendre une autre dimension.

Au niveau des chiffres, la Coupe du monde a rassemblé pas moins de 2,4 millions de spectateurs dans les différents stades aux quatre coins de la France ! En comparaison, ils étaient 1,7 million en 2019 au Japon ! En plus de cela, ce flux de spectateurs a été bénéfique pour les régions, car 1,9 million de spectateurs ont utilisé le train pour aller dans les villes.

Ensuite, plus de 230 millions de téléspectateurs ont suivi les rencontres depuis leur écran, et il y a eu un total de 2,8 milliards d'impressions sur les plateformes de World Rugby et Rugby World Cup ! Cette longue et belle compétition a généré un flux massif de visiteurs étrangers, qui se comptent au nombre de 600 000, et qui représentent 45% des acheteurs de billets. Ces visiteurs sont issus de 115 pays, preuve que le rugby fédère bien au-delà des frontières.

Une réussite sportive

Durant plus d'un mois, la France vibrait au rythme des succès du XV de France, et un engouement bien particulier s'était emparé du rugby. Toutes les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et autres médias digitaux parlaient de cet événement majeur.

Selon les dires de Florian Grill, en conférence hier soir au GIP 2023, cette Coupe du monde en France aurait amené une hausse de 15% de licenciés ! Une excellente nouvelle pour ce sport, qui n'est classé qu'à la 10ᵉ place des sports les plus pratiqués en France.

Sur le terrain, bien que le spectacle n'ait pas été toujours au rendez-vous, et au niveau espéré, nous avons tout de même pu voir du très beau rugby ! Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec un nouveau record battu en Coupe du monde, celui du temps de jeu effectif, avec 41 minutes pour le quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande.

Le handisport a aussi eu son heure de gloire, car sur les deux dernières journées de la Coupe du monde de rugby fauteuil, il y a eu pas moins de 2,8 millions de téléspectateurs. Une réelle satisfaction.

D'autres chiffres

Comme prévu, les villages rugby qui avaient été mis en place dans les différentes villes hôtes de la Coupe du monde ont été de francs succès, avec 1,9 million de visiteurs ! Dans ces mêmes villes hôtes, plus de 6000 enfants ont participé au tournoi national des quartiers, une réussite sociale cette fois-ci.

Dans le cadre de Campus 2023, qui est un centre de formation des apprentis pour les métiers du tourisme, du sport, de la sécurité... 1400 apprentis ont été formés pour cette Coupe du monde, et trouveront certainement du travail demain.

