RUGBY. Des joueurs de NRL refusent de porter un maillot aux couleurs LGBT

Sept joueurs de l'équipe des Manly-Warringah Sea Eagles en NRL (championnat de rugby à XIII en Australie) ont refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT.

L'équipe des Manly-Warringah Sea Eagles affronte les Sydney Roosters ce jeudi pour la 19ᵉ journée de la National Rugby League (Australie). Respectivement 8ᵉ et 9ᵉ du classement, c'est un match charnière et important en vue de la qualification pour les phases finales qui se dessinent. Pourtant, sept joueurs des Manly ne participeront pas à la rencontre. En cause : le port d'un maillot aux couleurs LGBT, porté à l'occasion de la célébration de la diversité, une initiative du club.

Les joueurs en question ont avancé comme motifs des convictions religieuses et culturelles pour appuyer leur refus de porter ce maillot face aux Roosters. Une situation embarrassante pour le club qui en 1995 a compté dans ses rangs Ian Roberts, le premier joueur de NRL à déclarer son homosexualité. L'entraineur Des Hasler a tout de même soutenu ses joueurs et considéré que son club avait fait une erreur de ne pas se concerter avec les joueurs pour la proposition de maillot.

Nous sommes ici aujourd'hui pour nous excuser d'une erreur importante commise par le Manly Sea Eagles Football Club. Le changement apporté à notre maillot traditionnel a été l'application de couleurs arc-en-ciel pour remplacer tous les espaces blancs.

L'intention de mettre la couleur arc-en-ciel sur notre maillot était de représenter la diversité et l'inclusion, en utilisant les couleurs symboliques de la fierté pour embrasser tous les groupes qui se sentent marginalisés, qui sont confrontés à la discrimination et qui n'ont pas voix au chapitre.

Personnellement, je partage le point de vue de l'inclusion dans le jeu et dans la société. C'est un sujet important et la NRL est pour tout le monde. Dans ce cas précis, je compatis également avec les joueurs. Ils n'ont pas été inclus dans aucune des discussions sur la prise de décision concernant le maillot. Ils auraient dû au moins être consultés.