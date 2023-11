RUGBY. ''Ceux qui disent que votre fils doit mourir... '', Reinach a failli tout plaquer face au harcèlement

Le demi de mêlée du MHR et de l'Afrique du Sud Cobus Reinach a confié qu'il avait failli quitter la France après la Coupe du monde à cause du harcèlement.

COUPE DU MONDE. Pourquoi les supporters avaient tort de s'en prendre à Ben O'Keefe ?Les arbitres n'ont pas été épargnés pendant la Coupe du monde après certaines décisions controversés. Mais ils n'ont pas été les seuls à subir la colère de certains "supporters" qui oublient que le rugby reste avant tout un sport. Sur les réseaux sociaux, les vagues de commentaires négatifs ont été nombreuses et surtout, elles ont parfois atteint un niveau de haine insoupçonné dans l'ovalie.

"Des gens qui vous insultent, ça arrive. Ceux qui disent que votre fils doit mourir…" Via L'Equipe, le demi de mêlée de l'Afrique du Sud Cobus Reinach confie avoir reçu des menaces de mort, lui disant de ne pas revenir à Montpellier sous peine d'être tué.

Puis ce sont ses proches qui ont été visés. "Des gens, derrière leurs claviers, qui peuvent s’en prendre à votre famille… Ce n’est pas elle qui prend des décisions sur le terrain ou joue contre votre équipe, donc, clairement, ça dépasse les limites."

Il indique avoir fait appel à un agent de sécurité. Face à cette haine, sa femme voulait même quitter la France et rentrer en Afrique du Sud. Il a depuis déposé plainte, notamment pour s'assurer que la personne la plus virulente n'était pas géographiquement proche de Montpellier.

Une période compliquée à gérer en dépit de l'euphorie liée au deuxième titre remporté par l'Afrique du Sud aux dépens de la Nouvelle-Zélande. "Je ne veux pas rester là-dessus car les Français ont été incroyables". Lors de leur arrivée à Toulon, leur camp de base pour le Mondial, les Springboks avaient été particulièrement bien accueillis.

"Ce harcèlement en ligne, qui concerne une minorité, doit rester en dehors de ce jeu." Cobus Reinach n'est pas le seul à l'avoir subi. Arbitre de la finale entre les Boks et les All Blacks, l'Anglais Wayne Barnes a également reçu des menaces de mort de la part, on peut l'imaginer, de supporters néo-zélandais déçus.

En septembre dernier, World Rugby avait annoncé son partenariat avec Signify Group, une entreprise spécialisée dans la science des données pour protéger sa communauté en ligne et prendre des mesures contre les discours haineux et les abus. Un service qui comprenait notamment "le signalement des cas les plus graves aux services répressifs compétents pour permettre de démasquer les pires contrevenants qui se cachent derrière de « faux » comptes".