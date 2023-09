COUPE DU MONDE. Pourquoi les supporters avaient tort de s'en prendre à Ben O'Keefe ?

Samedi dernier, Irlandais et Sud-Africains se sont livrés une bataille féroce qui a finalement tourné à l’avantage du XV du Trèfle. Et ce, grâce notamment à une défense héroïque.

Samedi soir, dans un stade de France orné de vert, l'Afrique du Sud affrontait l'Irlande, dans l'un des chocs de cette phase de poule de la Coupe du Monde. En même temps, lorsque la première nation mondiale croise le fer avec le tenant du titre, l'on sait que nous allons assisté à un grand match de rugby. Une sorte de finale avant l'heure, qui a tourné à l'avantage des Irlandais, plus réalistes que leurs homologues du jour. En effet, les Springboks ont laissé échapper trop de points (notamment en seconde mi-temps), pour espérer l'emporter face au XV du Trèfle.

Et pourtant, jusqu'à la dernière action, les coéquipiers de Kolisi étaient encore dans le coup (13 à 8). En effet, ces derniers avaient réussi à réinvestir le camp adverse, et même à obtenir une touche à 5 mètres de l'en-but irlandais. Une véritable balle de match, qui a finalement été annihilée par la défense du dernier vainqueur du Tournoi des 6 Nations. Alors que les Sud-Africains assuraient leur conquête en touche avant d'entamer un maul porté, un joueur irlandais réussissa à s'infiltrer dans celui-ci, afin de "coffrer" le porteur de balle.

Une fois le maul écroulé, Reinach tenta de sortir le ballon, enfoui entre plusieurs joueurs. Mais malheureusement pour les Springboks, l'arbitre du jour, Ben O'Keefe, décida de siffler, estimant que le ballon était injouable. Une décision qui enterra les derniers espoirs sud-africains.

Une décision qui n'a pas du tout plu aux supporters sud-africains, mais également à certains autres, plus neutres. En effet, lorsque l'on regarde cette dernière action de plus près, il semble que Cobus Reinach a le ballon dans les mains au moment où Ben O'Keefe décide de siffler. De quoi enflammer les réseaux sociaux, d'autant que le premier essai irlandais avait déjà nourri quelques agacements côté sud-africain.

Incredible scenes 🤩



The Irish fans might never leave Stade de France ☘️#RWC2023 | #RSAvIRE | @IrishRugby pic.twitter.com/ENVxSStnpr — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 23, 2023

Mais alors, que dit le règlement exactement ? Et bien, selon la règle 17 de World Rugby, un maul peut se terminer d'une manière anormale pour plusieurs raisons : soit le ballon devient injouable, soit le maul s'effondre, soit le maul ne se déplace pas vers une ligne d'en-but pendant plus de 5 secondes et le ballon ne sort pas, soit le porteur de balle tombe au sol et cette dernière n'est pas immédiatement disponible, soit lorsque le ballon est disponible mais qu'il n'a pas été joué dans les 5 secondes après une demande de l'arbitre.

Dans ce cas précis, nous avons affaire à un porteur de balle qui est tombé au sol, sans que le maul ne soit écroulé volontairement et de manière déloyale selon Ben O'Keefe. Or, selon le règlement, l'action aurait pu continuer si, et seulement si, le ballon avait été immédiatement disponible. Chose qui n'a pas été le cas ici. En effet, l'on voit bien que le demi de mêlée de l'Afrique du Sud a dû se déployer pour sortir le ballon du maul. Une exécution qui n'a pas été immédiate. De ce fait, Ben O'Keefe a bien eu raison de mettre un terme à cette action, et de siffler la fin du match. Seul petit problème ici, le timing de la décision. En effet, l'arbitre du jour aurait peut-être dû siffler avant que le ballon ne sorte, afin d'éviter ce genre de polémique.

Si ce coup de sifflet de Ben O'Keefe fut le plus discuté après la rencontre, d'autres fans se sont demandés pourquoi l'arbitre n'avait pas sifflé une pénalité à l'encontre de l'Irlande. Selon eux, certains joueurs du XV du Trèfle se seraient infiltrés de manière déloyale dans le maul, afin de stopper son avancée. Un constat qui, lorsque l'on regarde de nouveau les images, est dur à prouver. En effet, que ce soit Bealham (numéro 18) ou bien Henderson (numéro 19), les deux ont pris part au maul dès le départ. De ce fait, ils ont pu "nager" sans problème dans le pack sud-africain, sans commettre de faute. Une défense réussie donc, et dont le XV de France, futur potentiel adversaire des Springboks, ferait bien de s'inspirer...