RUGBY. Des adieux émouvants pour un ancien capitaine du Pays de Galles à seulement 30 ans

Le troisième ligne de Cardiff et du Pays de Galles, Ellis Jenkins, a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière, après une carrière minée par les blessures.

Triste nouvelle pour le rugby gallois, l’ancien capitaine du XV du Poireau Ellis Jenkins a indiqué qu’il raccrocherait ses crampons à la fin de la saison, à tout juste 30 ans.

Une décision prise en grande partie à cause d’une blessure récurrente au niveau du genou, qui le poursuit depuis 2018.

Cette rupture des ligaments croisés est arrivée à l’international gallois lors d’un test match face aux Springboks, alors qu’il était le capitaine du Pays de Galles au Principality Stadium.

Moins d’une minute avant le coup de sifflet final, les coéquipiers de Jonathan Davies mènent 20 à 11, il reste une dernière possession de balle pour les Sud-Africains.

Ellis Jenkins essaye de récupérer le ballon dans un ruck, mais il se fait déblayer par le demi d’ouverture Handré Pollard, avec son genou en porte-à-faux.

Le joueur de Cardiff reste allongé au sol, pendant que ses coéquipiers continuent à jouer, puis célèbrent le contest victorieux de George North.

Une terrible blessure qui va le suivre tout au long de sa carrière. Das une interview pour le média britannique RugbyPass, le Gallois revient sur cet incident.

Une partie de moi se demandera toujours ce qui aurait pu avoir lieu si je n’avais pas été blessé en 2018, mais se battre à nouveau pour jouer pour le Pays de Galles et le Principality Stadium, après plus de deux ans d’absence, est aussi quelque chose que je regarde en arrière avec fierté.’’

L’homme d’un seul club

Durant toute sa carrière, Ellis Jenkins aura connu qu’une seule équipe : les blues de Cardiff. Après des débuts en 2011, le natif de Church Village obtiendra son seul titre en club en tant que capitaine, en 2018.

Un titre de Challenge Cup, obtenu après une victoire finale contre les Anglais de Gloucester. Un match fantastique remporté sur le score de 31 à 30, grâce à une pénalité en toute fin de match de Gareth Anscombe.

Malgré la féroce concurrence au poste de troisième ligne pour le Pays de Galles (Sam Warburton, Justin Tipuric, Dan Lydiate, Josh Navidi), il obtiendra 15 sélections, dont une victoire mémorable face aux Springboks.

Le sélectionneur Warren Gatland l’avait nommé capitaine pour cette rencontre de la tournée d’été dans la nation arc-en-ciel. Un choix qui s’était révélé payant, puisque Ellis Jenkins avait été nommé homme du match, lors de la victoire des Gallois 22-20.

Le troisième ligne arrête ainsi une carrière pleine de rebondissements à 30 ans, en se tournant déjà vers son nouvel avenir.

J’ai toujours pensé que ce serait une décision difficile, mais en vérité ce n’est pas le cas. Je suppose que quand on sent quelque chose comme ça arriver, on le sait. Je suis ravi de commencer le prochain chapitre de ma vie avec ma jeune famille et avec le même engagement et le même enthousiasme qui m’ont bien servi tout au long de ma carrière de rugby. Je suis également impatient de me tenir dans les tribunes et de soutenir les garçons avec une pinte à la main.’’ Source : RugbyPass