RUGBY. Dane Coles dans l'histoire des All Blacks après son quadruplé face aux Fidji

Le talonneur des All Blacks Dane Coles a réussi l'exploit d'inscrire quatre essais samedi face aux Fidji. Il rentre ainsi dans l'histoire du rugby néo-zélandais.

RESUME VIDEO. Les Fidji tombent avec les honneurs face aux All Blacks après un match de costaudsLes All Blacks ont pris le dessus sur les Fidji ce samedi à la faveur d'une grosse deuxième période. Après les citrons, les Néo-Zélandais ont inscrit six essais, approchant ainsi dangereusement de la barre des 60 points. Quatre de ces essais ont été l'oeuvre d'un seul homme, Dane Coles. La semaine dernière, c'est l'ailier Will Jordan qui s'offrait un quintuplé aux dépens des Tonga. Mais ce samedi, le talonneur a fait encore mieux puisqu'il n'a eu besoin que de 26 minutes pour franchir la ligne de craie des Fidjiens à quatre reprises. Ce qui est sans doute l'un des quadruplés les plus rapides de l'histoire du rugby international. Sans parler du fait qu'il est plutôt rare de voir un avant marquer autant de fois dans une rencontre. On se souvient que la légende irlandaise Keith Wood avait, lui aussi, inscrit quatre essais. C'était en 1999 lors de la Coupe du monde face aux USA.

Ce samedi, Dane Coles est entré dans l'histoire du rugby néo-zélandais en devenant le premier avant des All Blacks a réalisé un quadruplé. Pour rappel, le record est détenu par le centre Marc Ellis avec six réalisations lors du match du Mondial 95 remporté face au Japon sur le score de 145 à 17. Notez que les frères Barrett, Beauden et Jordie, avaient chacun inscrit quatre essais en 2018 contre l'Australie pour le premier et l'Italie pour le second.