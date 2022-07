RUGBY. Courtisé par l'Angleterre, Andy Farrell accepte finalement la proposition de l'Irlande !

Après les 2 somptueuses victoires chez les Blacks ce mois-ci, c'est sans surprise qu'Andy Farrell vient d'être prolongé à la tête du XV du Trèfle.

Quelle surprise ! Quelle surprise que de voir Andy Farrell prolonger à la tête de la sélection irlandaise. Alors que l'équipe d'Irlande n'a peut-être jamais été aussi forte que ce qu'elle a montré depuis le début de cette année 2022 et qu'elle vient de remporter une série de tests en Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire, le sélectionneur des Irish a évidemment accepté une prolongation de contrat. Là, le père d'Owen Farrell a prorogé de 2 ans son bail avec l'IRFU, et sera encore là pour casser les bonbons de son fils lors des prochaines années.

Pourtant, on rappelle que la fédération anglaise lui faisait les yeux doux dans le but de le rapatrier au pays pour succéder à Eddie Jones. Mais tout se passe trop bien en Irlande pour l'ancien treiziste depuis sa nomination à la tête de l'équipe nationale et c'est tout naturellement qu'il a décidé de rester fidèle à la formation qui lui a donné sa chance en tant que coach au niveau international. Avec, visiblement, la ferme intention de contruire avec cette équipe d'Irlande sur la durée, puisqu'il est désormais lié à l'Eire jusqu'en 2025.

Je suis heureux de prolonger mon contrat avec l'Irlande pour deux années supplémentaires. Nous avons clairement montré que nous sommes en train de construire un groupe solide en vue de la Coupe du monde de rugby 2023, et nous avons fait des gros progrès ces derniers mois. - Andy Farrell via un communiqué de Irish Rugby