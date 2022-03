RUGBY. Coupe du monde. Une réclamation fait craindre le pire pour la qualification de l'Espagne

La qualification de l'Espagne pour la coupe du monde de rugby au Japon pourrait être remise en cause suite à une réclamation de la part d'une fédération.

Ce vendredi, le site portugais Ojogo nous apprend que la Fédération portugaise de rugby va "demander des justifications" à World Rugby concernant l'éligibilité de Gavin van der Berg avec l'équipe nationale espagnole. Pour rappel, l'Espagne a décroché sa qualification pour la Coupe du monde 2023 grâce à ses résultats au sein du Rugby Europe Championship. Le pilier sud-africain, joueur du Sanitas Alcobendas Rugby, a été aligné par l'Espagne lors de deux matchs de qualification pour le Mondial en France. À chaque fois contre les Pays-Bas en décembre 2021 puis février 2022 avec de larges victoires à la clé pour les Leones. Or, selon le président de la fédération portugaise Carlos Amado da Silva, une réclamation officielle aurait été déposée par une autre fédération. "Je ne peux pas rester indifférent ni arrêter de défendre nos intérêts". Pour rappel, le Portugal a manqué la qualification pour France 2023 et ne pourra pas participer au tournoi de repêchage en novembre prochain.



Ojogo rappelle que Gavin Van der Berg est arrivé en Espagne en 2018. Puis a fait ses débuts internationaux avec l'Espagne en décembre 2021. Cependant, "il a interrompu son "séjour" en Espagne entre mai et septembre 2019 lorsque, prétendument, il est retourné en Afrique du Sud après la finale du championnat d'Espagne." Selon les règles d'éligibilité de World Rugby, un joueur peut représenter un pays autre que celui dans lequel il est né par ascendance familiale ou après avoir résidé dans le nouveau pays pendant trois ans sans interruption ou 10 ans en alternance. Jusqu'ici, aucune réclamation n'avait été formulée par les adversaires de l'Espagne. Le président de Rugby Europe Octavian Morariu avait même expliqué que tout était en règle. Nouveau cas d'éligibilité suspecte en Espagne ? Los Leones se défendent !En février dernier, la sélection espagnole avait retiré le Sud-Africain John Wesell Bell au dernier moment suite à des questions entourant son passeport. Cette nouvelle affaire rappelle de très mauvais souvenirs à l'Espagne. En 2018, World Rugby avait sanctionné l'Espagne, mais aussi la Roumanie et la Belgique pour avoir aligné des joueurs inéligibles. C'est la Russie, 4e des qualifications, qui s'était alors envolée pour le Japon. Si d'aventure l'Espagne devait se voir retirer les 10 points des victoires face aux Pays-Bas, c'est la Roumanie qui décrocherait son billet pour la France tandis que le Portugal aurait une ultime chance à l'automne. Amado da Silva se demande cependant au passage si la sélection roumaine ne va pas être également inquiétée pour avoir fait jouer les Néo-Zélandais Jason Tomane et Hinckley Vaovasa.