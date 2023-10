RUGBY. COUPE DU MONDE. ARDIE SAVEA / CAELAN DORIS, UN DUEL AU PLUS-QUE-PARFAIT

Les deux numéros 8, Ardie Savea et Caelan Doris, font clairement partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Le Néo-Zélandais et l’Irlandais sont devenus des pièces incontournables de leur nation.

Titulaires en troisième ligne centre pour le choc de ce samedi, Caelan Doris et Ardie Savea devront être à leur meilleur niveau pour espérer hisser leur équipe en demi-finale.

Des profils similaires

Au niveau du style de jeu, on remarque de nombreuses similitudes entre ces deux joueurs. Ce sont deux gros porteurs de balles, qui se distinguent aussi bien pour leurs attitudes au contact que par leurs capacités d’évitement.

Caelan Doris et Ardie Savea sont deux numéros 8 complets qui peuvent également jouer flanker. Très efficaces en défense, mais aussi à l’aise ballon en main, ces troisièmes lignes sont les régulateurs du pack de leur équipe. À l’instar de Grégory Alldritt, ils mettent constamment leurs coéquipiers dans l’avancée, même dans des temps faibles, où dans les moments sous pression.

Contrairement à un profil comme Billy Vunipola, le All Blacks et l’Irlandais sont des troisièmes lignes centres très rapides. Ardie Savea est d’ailleurs passé par la filière néo-zélandaise du rugby à 7 (aux côtés des frères Ioane). On se souvient également de ses percées en Super Rugby, à l’image de cet essai inscrit avec son club des Hurricanes.

Expérience et leadership en faveur du All Black

Dans ce duel entre deux des meilleurs numéros 8 au monde (sans oublier Grégory Alldritt évidemment), le Néo-Zélandais possède l’avantage d’avoir plus d’expérience au niveau international. Lui qui a pris le relai de capitaine lors des absences de Sam Cane. Une différence qui s’explique par l’âge des deux joueurs (Ardie Savea fêtera ses 30 ans lors du quart de finale, tandis que Caelan Doris a 25 ans).

Le All Black était déjà titulaire lors de la Coupe du Monde au Japon en 2019, notamment lors d’un certain quart de finale face au XV du Trèfle, après avoir fait ses débuts internationaux en 2016. Alors que le troisième ligne du Leinster a porté le maillot de l’Irlande pour la première fois en 2020.

Une relève attendue en numéro 8

Après l’hégémonie des troisièmes lignes centres Kieran Read et Jamie Heaslip, les deux nations ont eu du mal à trouver une digne succession à ces légendes du rugby mondial.

Pour rappel, Kieran Read c’est 2 Coupes du Monde d’affilée (2011 et 2015), 6 Rugby Championship, 1 Tri-Nations et 4 titres de Super Rugby avec les Crusaders. Un palmarès également bien fourni pour l’ancien joueur des Lions Britanniques (en 2009 et 2013), avec 3 Tournoi des 6 Nations, dont 1 Grand Chelem en 2009, 3 Coupes d’Europe avec le Leinster, et une tournée des Lions victorieuse en Australie, en 2013.

Autant dire que le numéro 8 était dur à porter après de tels joueurs. Les sélectionneurs des deux pays ont essayé de nombreux troisièmes lignes centres avec plus ou moins de succès.

On pense notamment à CJ Stander, titulaire de 2016 à 2021 avec l’équipe d’Irlande, mais qui a seulement remporté un seul titre avec son pays (un Grand Chelem en 2018). Ou plus récemment Jack Conan, très performant avec le Leinster, mais loin d’être un titulaire indiscutable, surtout depuis l’arrivée de Caelan Doris.

Côté néo-zélandais, les 8 se sont succédé depuis la retraite de Kieran Read en 2019 (Luke Jacobson, Hoskins Sotutu, Pita Sowakula, Akira Ioane). Au final, l’option prioritaire du staff des All Blacks reste Ardie Savea qui aura été le joueur le plus titularisé à ce poste depuis le dernier mondial au Japon.

Caelan Doris et Ardie Savea semblent donc être les plus proches pour prendre le relais des grands troisièmes lignes centre néo-zélandais et irlandais. Reste à savoir si Ardie Savea fêtera dignement son anniversaire après le quart de finale face aux coéquipiers de Jonathan Sexton.