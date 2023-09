Rugby. Coupe du Monde. Que peut-on attendre de l'Uruguay, futur adversaire des Bleus ?

Les coéquipiers du Castrais Santiago Arata affrontent l’équipe de France ce jeudi à Lille. Une coupe du monde où les Teros essayeront de reproduire l’exploit du dernier mondial face aux Fidji.

25 septembre 2019, les Uruguayens s’imposent sur le score de 30-27 face au Fiji lors d’un match de poule au Japon. Cela reste à ce jour leur plus grande performance dans une Coupe du monde.

Depuis 2019, les joueurs du sélectionneur argentin Esteban Meneses ont alterné entre les bons et les mauvais résultats.

Le mandat du successeur de Pablo Lemoine (actuel entraîneur du Chili) a commencé par une défaite face au Canada (33-17) et une déconvenue face à l’Allemagne (24-21). Il faut cependant souligner la progression de l’effectif avec des contenus qui se sont améliorés comme lors de la courte défaite face à l’Italie de Paolo Garbisi (17-10).

L’Uruguay s’est ensuite rattrapé, au point de finir comme première équipe qualifiée dans le chapeau Amériques 1 après leur victoire face aux États-Unis à domicile (34-15).

Matias Benitez, pilier de l’équipe d’Uruguay :

''Battre la Namibie et l'Italie, et se placer troisième, c'est notre ambition. Mais on débutera chaque match pour le gagner !''

Un discours ambitieux partagé par le talonneur d’Aix-en-Provence German Kessler :

''On est prêt, c'est la meilleure équipe que le rugby ait connue en Uruguay.''

Los Teros débuteront cette coupe du monde avec l’ambition de remporter plus d’un match pour la première fois de leur histoire, avec pourquoi pas une troisième place derrière la France et la Nouvelle-Zélande.

Pour cela, ils pourront évidemment compter sur leur joueur phare Santiago Arata, ainsi que sur d'autres joueurs qui évoluent au niveau professionnel en France (Andrés Vilaseca en ProD2 à Vannes, German Kessler à Provence Rugby, Agustin Ormaechea passé par Mont-de-Marsan en deuxième division qui évolue désormais à Nice).

Des joueurs qui devront s'inspirer des joueurs emblématiques de l'Uruguay comme l'ancien pilier international (et ancien sélectionneur) Pablo Lemoine. L'actuel entraîneur du Chili était le seul joueur à avoir inscrit un essai pour Los Teros, lors de la plus large défaite de son équipe en Coupe du Monde face à l'Angleterre (111-13).