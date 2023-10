RUGBY. Coupe du monde. Nigel Owens ose un pronostic audacieux pour les quarts ! Va-t-il se réaliser ?

L'ancien arbitre international Nigel Owens a joué le pronos des pronostics en vue des quarts de finale de la Coupe du monde. A-t-il vu juste ?

Le grand moment des quarts de finale de la Coupe du monde est arrivé ! Ce week-end, les huit meilleures équipes de ce tournoi s'affrontent pour une place en demie. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce sera un affrontement entre le Nord et le Sud. Vos Matchs de Rugby France/Afrique du Sud et Irlande/All Blacks à quelle heure et sur quelle chaîne ?Hasard du tirage au sort, conséquences des résultats, appelez ça comme vous voulez, mais tous les quarts verront une nation européenne croiser le fer avec une équipe de l'hémisphère sud.

Ce samedi, le Pays de Galles et l'Argentine s'affrontent avant un choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dimanche, Anglais et Fidjiens croiseront le fer avant que la France défie les Springboks sud-africains. COUPE DU MONDE. Casqué, Antoine Dupont s'attend à souffrir : ''Sur ces matchs-là, il y a toujours de la douleur''Selon les résultats du week-end, on pourrait donc très bien avoir des demies 100 % européennes ou bien, à l'averse, un dernier carré aux airs de Rugby Championship. À ce titre, les Fidji seraient en discussions pour rejoindre la compétition sudiste à l'avenir. Ça promet pour l'avenir !

Mais va-t-on verra assister à une domination totale de l'un ou l'autre des hémisphères dans ces cas ? Certains le pensent en tout cas, comme l'ancien arbitre international Nigel Owens. CLASH PRONOS. VICTOIRE ÉCLATANTE DE LA FRANCE CONTRE L'AFRIQUE DU SUD OU MATCH SERRÉ ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORDLe Gallois a officié lors de nombreuses rencontres internationales et sifflé plusieurs finales. On peut dire qu'il s'y connait un peu en rugby. Et pour lui, non seulement le Pays de Galles va s'imposer samedi à l'instar de l'Irlande. Mais il pronostique également un succès des Bleus et des Anglais.

Here we go then. Prediction time.



Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ireland 🇮🇪

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

France 🇫🇷 October 13, 2023

Franchement, on signe tout de suite pour le succès du XV de France sur les Springboks. Owens prédit un match serré avec finalement une victoire tricolore. "Ce sera une rencontre sacrément solide !" Tout comme le choc entre les Irlandais et les All Blacks. À ce titre, ils ne voient pas les Néo-Zélandais faire douter le XV du Trèfle. Néanmoins, ''je pourrais aussi bien avoir tout faux". Tout ce qui nous importe à vrai dire, c'est qu'il ait vu juste pour la France.