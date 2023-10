COUPE DU MONDE. Casqué, Antoine Dupont s'attend à souffrir : ''Sur ces matchs-là, il y a toujours de la douleur''

Antoine Dupont sera titulaire avec le XV de France pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Le demi de mêlée s'attend à un match très dur face aux Boks.

L'annonce de la composition du XV de France face à l'Afrique du Sud a mis fin à des semaines de spéculations et d'attente avec la titularisation d'Antoine Dupont. Le capitaine tricolore, qui a eu peur ne pas pouvoir rejouer dans cette coupe du monde, fait en effet son retour officiel avec les Bleus pour ce match ô combien important face aux Springboks.

J'ai eu la chance que cette blessure arrive tôt dans la compétition. Avec le week-end de repos, j'ai eu le temps de me régénérer, me repréparer et retrouver des sensations avant de faire une semaine complète avec le groupe. C'est important pour moi de valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end.

Il a expliqué en conférence de presse ne pas avoir reçu de pression de la part du staff pour jouer. Tout s'est fait naturellement. "Si je joue aujourd'hui, c'est que tous les voyants sont au vert." Toutes les étapes ont été respectées au même titre que son ressenti. "Ne pas jouer avec frein, c'était l'essentiel. Penser à l'équipe avant soi."

Et il sera bel et bien casqué. C'était une demande du chirurgien qui l'a opéré et lui donné le feu vert. "Il me l'a plus que proposé d'ailleurs." Le Toulousain s'est entraîné une bonne partie de la semaine avec un casque. Une "protection" qui ne le gêne pas au niveau de sa vision. Le Toulousain a expliqué ne plus avoir d'appréhension pour aller au contact. On l'a d'ailleurs vu se frotter à Uini Atonio au plaquage. De quoi répondre à certaines interrogations.

Cette reprise progressive m'a permis de retrouver de la confiance, de lever l'appréhension et de me retrouver pleinement maintenant dans mes sensations. Je n'ai eu aucune douleur, donc c'est ça aussi qui m'a rassuré.

Face à des Springoks réputés pour leur physicalité, les Bleus comment Dupont savent que ça va taper fort. "Sur ces matchs-là, il y a toujours de la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. On a eu un match éprouvant contre eux en novembre, et c'est toujours comme ça contre les grosses nations. Et encore plus quand il y a de l'enjeu. Ce sont toujours des matchs durs. Il faut qu'on soit prêts à souffrir pour arriver à ce qu'on veut. On a des objectifs très élevés. On sait que ce sera dur du début à la fin. Si on n'est pas prêt à ça, on n'est pas prêts à aller au bout."

Cependant, le Dupont de 2023 n'est plus que même qu'en 2019 ou 2020. Il est moins dans le défi physique malgré ses formidables qualités. Sans doute plus mature et surtout plus expérimenté, il s'est mis au service du collectif. Ce n'est pas pour rien qu'il est très souvent en tête du classement des passes décisives.

S'il y a moins d'espaces en face de moi, c'est qu'il y en a plus loin en principe. Le rôle premier du demi de mêlée, c'est de bien faire jouer son équipe et ses coéquipiers. Je me retrouve aussi bien dans ce jeu-là que dans celui où je portais le ballon. Face à une défense comme celle des Sud-Africains qui est très agressive et vient chercher très haut, c'est mieux de pouvoir se donner du confort en faisant vivre le ballon.

Outre le retour d'Antoine Dupont, le XV de France pourra aussi compter sur un renfort de poids : le public. Les Bleus retrouveront en effet le Stade de France pour la première fois depuis le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Espérons qu'ils auront moins de pression cette fois-ci.