CLASH PRONOS. VICTOIRE ÉCLATANTE DE LA FRANCE CONTRE L'AFRIQUE DU SUD OU MATCH SERRÉ ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD

Le XV de France affrontent les Springboks ce dimanche soir à Paris, pour le quart de finale de la Coupe du monde. Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le score.

Match décisif ce week-end à Paris pour nos Bleus, qui devront se défaire des champions du monde en titre pour passer au tour suivant. L'Afrique du Sud est un monstre de puissance, et chaque observateur promettent une guerre et un match très engagé. En attendant, cette semaine, nos rédacteurs s'accordent tous sur le fait que la France devrait gagner ce match. Néanmoins, la physionomie et le score restent une autre paire de manche !

LUCAS : Pour ce match Thibault, je sens que nos Bleus vont nous régaler et dans le chaudron du stade de France, ils pourraient dérouler en se rendant le match facile en première mi-temps. Ça va être un gros combat pendant une bonne heure de jeu, mais avec le jeu qu’on envoie et les failles défensives des Sud-Africains, je pense qu’on peut scorer des essais en fin de match !

THIBAULT : Les Bleus sont chauds et ils nous ont fait plaisir face à l'Italie. Néanmoins, et sans faire injure à nos voisins transalpins, il va falloir se mouiller la nuque correctement avant d'entrer sur le pré face aux Boks. Ça va taper très fort d'entrée comme tu l'as dit. Les champions du monde ont eu deux semaines pour se reposer et faire monter la sauce. Côté tricolore, on n'a plus joué au Stade de France depuis le match d'ouverture. On a vu que les Bleus avaient été pris par la pression. L'entame sera importante, mais je ne vois pas forcément les Français faire la différence d'entrée.

LUCAS : Comme tu dis, les Bleus ne feront pas la différence d’entrée, mais canaliseront plutôt les offensives sud-africaines. Au même titre que lors de la dernière confrontation au final, sauf que nous sommes mieux préparés physiquement cette fois. La composition des Boks est sortie, et elle me confirme dans mon idée. Le sélectionneur n’a pas voulu faire un « 7-1 » ou « 6-2 » mais plutôt un banc avec cinq avants et trois arrières. Je pense que c’est une faute stratégique qui sourira aux Tricolores en fin de match pour s’échapper au score !

THIBAULT : La composition des Boks parlons-en ! Alors qu'on les attendait sur le physique, ils alignent une équipe finalement un peu plus joueuse. Si certains ont tendance à oublier que la France possède des joueurs puissants, d'aucuns ont tendance également à oublier que l'Afrique du Sud peut envoyer du jeu. Ce n'est pas aussi léché que l'Irlande, mais ça peut aller très vite derrière ! Attention donc en défense côté français. Les montées hasardeuses pourraient se payer cher.

LUCAS : Dans ce genre de match, le but pour chacune des équipes qualifiées est de jouer sur ses points forts ! Avec cette composition, l’Afrique du Sud espère égaler la France sur son domaine ? Je n’y crois pas ! En plus de cela, ils n’ont pas de buteurs fiables, ce qui leur a coûté la victoire face aux Irlandais. Ils ne pourront donc pas prendre les points avec sérénité, ce qui n’est pas le cas de la France. Je pars sur une victoire 31-23 pour nos Bleus !

THIBAULT : Oui, la discipline sera primordiale, c'est certain. Mais les Boks savent que les Bleus commentent très peu de fautes. Ils n'espèrent sans doute pas gagner grâce au pied. Je pense que l'intensité de cette rencontre va être énorme. Encore plus qu'en 2022. La moindre défaillance se paiera cash, mais les Tricolores semblent plus complets et plus inspirés. Victoire française à prévoir bien évidemment, mais avec un écart moins large pour les Bleus, 21 à 17.

Au vu des deux compositions et des deux parcours de ces nations, quel rédacteur aura raison ? Le suspens durera encore quelques jours, mais une chose est sûre, l'équipe de France a rendez-vous avec son histoire ce dimanche soir à Paris.

