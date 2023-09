RUGBY. Coupe du Monde. 58 ans après, l’erreur a enfin été réparée sur le maillot de l’Argentine

Après 58 ans à se surnommer « Les Pumas » tout en arborant un jaguar sur fond bleu comme emblème, la fédération argentine a enfin tranché.

Il était temps. Après 58 années à se surnommer « Les Pumas » tout en arborant un jaguar sur fond bleu comme emblème, la fédération argentine a enfin tranché. Sur le maillot de la sélection nationale, le félin tacheté de noir cède sa place à un puma au pelage jaune uni.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.

Ce quiproquo datait de 1965. Cette année-là, les Argentins réalisaient une tournée dans le sud de l’Afrique. Leur première apparition en dehors de l’Amérique. Sur place, un journaliste sud-africain s’était mis en quête de trouver un surnom à ces joueurs venus d’outre-Atlantique. À l’instar des Springboks, des Kiwis et des Wallabies, il piochait dans le registre animalier et les qualifia de Pumas.

L’idée lui était venue en observant l’emblème présent sur leur maillot. Depuis plus de deux décennies, les Argentins arboraient au niveau du cœur un félin au pelage jaune moucheté de noir. Le jaguar. Une espèce présente sur l’ensemble du continent sud-américain, choisie comme emblème pour l’agilité et le courage qu’elle incarne. Le journaliste n’étant pas bon zoologiste, il pensa reconnaitre les traits du puma et les surnomma ainsi. Rapidement, ce nouveau sobriquet faisait le tour des journaux.

Malgré la confusion, les joueurs argentins acceptèrent volontiers cette comparaison avec ce félin sans tache, peuplant également les déserts et forêts d’Amérique du Sud. Durant 65 ans, ils se firent surnommer « Les Pumas », tout en portant sur leur poitrine un jaguar jaune et ses taches noires caractéristiques. Cette époque est désormais révolue. Pour la première fois de son histoire, l’Argentine participe à la Coupe du monde en exhibant un emblème en adéquation avec son surnom. Un puma jaune aux dents aiguisées, gage de leurs grandes ambitions.

¡Más Pumas que nunca! 🤩



Estamos orgullosos de poder develar nuestra nueva insignia. Es la que luciremos con mucho orgullo en la camiseta, cada vez que nos toque representar a nuestro país.



¡Somos Los Pumas! 🐆#SomosLosPumas pic.twitter.com/rUYVkJltcI April 17, 2023

Côté couleur, l’Argentine a débarqué en France avec son traditionnel maillot bleu ciel et blanc inspiré de son drapeau national. Un assortiment qu’ils arborèrent pour la première fois en 1927 lors d’une rencontre face aux Lions Britanniques, rangeant au placard leurs deux précédentes tenues, intégralement bleues ou immaculées de blanc qu’ils portaient alternativement depuis leur premier match en 1910.

Leur seconde tenue est bien plus originale. Jamais les Pumas n’avaient foulé la pelouse avec un tel maillot bleu foncé, traversé par une diagonale blanche et orné de rouge au niveau du col et des manches.

Cet assortiment s’inspire de l’uniforme porté par les Grenadiers à cheval. Un régiment militaire argentin créé en 1812 et remplissant de nos jours des fonctions essentiellement protocolaires, servant notamment de garde d’honneur présidentielle lors des rituels cérémoniaux.