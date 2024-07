RUGBY. Comment l'IA révolutionne la planification des matchs de la Champions Cup

La Champions Cup et la Challenge Cup profitent de l'IA grâce à Ligalytics. Utilisé par l'EPCR, ce logiciel sophistiqué optimise les calendriers en prenant en compte les contraintes logistiques.

La planification des calendriers de la Champions Cup et de la Challenge Cup n'est pas une mince affaire. Pour garantir que chaque match se déroule sans accroc, l'EPCR s'est tourné vers l'intelligence artificielle, en utilisant un logiciel sophistiqué nommé Ligalytics, comme nous l'apprend le Directeur Général de l’EPCR Jacques Raynaud via le Midi Olympique.

Ce dernier est également utilisé dans d'autres sports comme le football.

Ce logiciel permet de gérer une multitude de contraintes. En effet, pour chaque équipe, il faut prendre en compte des éléments tels que les indisponibilités de stade, les déplacements et même des événements comme les concerts.

Par exemple, il peut y avoir des jours où un stade est déjà réservé pour un match de football ou des moments où un club ne peut pas voyager en Afrique du Sud pour diverses raisons logistiques.

D’un point de vue des algorithmes des hasards, il nous sort la formule qui satisfait le plus de contraintes.

Ligalytics fonctionne grâce à des algorithmes avancés qui analysent toutes ces contraintes et proposent la formule la plus optimale. L'année dernière, ce logiciel avait permis de satisfaire 90% des plus de cent critères imposés.

Cela démontre à quel point l'IA peut être précieuse pour simplifier la complexité de la planification des calendriers.

Les équipes et les fans devront encore patienter quelques jours pour connaître le calendrier exact des matchs. Jacques Raynaud, directeur général de l'EPCR, a précisé que l'année dernière, le calendrier avait été dévoilé la semaine suivant le tirage au sort des poules. Cette année, il faudra attendre encore un peu, mais l'annonce est prévue pour très bientôt.

L'utilisation de l'IA dans la planification sportive est une véritable révolution. Elle permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'optimiser les déplacements et d'assurer que tous les matchs puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.