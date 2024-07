RUGBY. CHALLENGE CUP 2024/2025, LES POULES DÉVOILÉES : QUELS ADVERSAIRES POUR LES CLUBS DE TOP 14 ?

Les poules de l'EPCR Challenge Cup 2024/2025 ont été tirées au sort. Les clubs historiques et les invités, Black Lion et Toyota Cheetahs, s'apprêtent à livrer une bataille acharnée.

Le tirage au sort des poules de l'EPCR Challenge Cup pour la saison 2024/2025 s'est déroulé ce 2 juillet, mettant en lumière une compétition qui s'annonce palpitante. Avec des clubs historiques et des nouvelles têtes ambitieuses, la lutte pour le titre promet d'être intense.

Les Sharks, vainqueurs de la dernière édition, ont été reversés dans la Champions Cup. Les clubs invités, Black Lion et Toyota Cheetahs, reviennent également, prêts à créer la surprise et à marquer de leur empreinte cette compétition.

La Section Paloise, l'USAP, Lyon, l'Aviron Bayonnais, Montpellier et le RC Vannes seront les représentants du championnat de France.

Saison 2024/2025

Journée 1 – 6/7/8 décembre

– 6/7/8 décembre Journée 2 – 13/14/15 décembre

– 13/14/15 décembre Journée 3 – 10/11/12 janvier 2025

– 10/11/12 janvier 2025 Journée 4 – 17/18/19 janvier 2025

– 17/18/19 janvier 2025 Huitièmes de finale – 4/5/6 avril 2025

– 4/5/6 avril 2025 Quarts de finale – 11/12/13 avril 2025

– 11/12/13 avril 2025 Demi-finales – 2/3/4 mai

– 2/3/4 mai Finale de l'EPCR Challenge Cup – Principality Stadium, Cardiff ; vendredi 23 mai 2025.

– Principality Stadium, Cardiff ; vendredi 23 mai 2025. Finale de l'Investec Champions Cup – Principality Stadium, Cardiff ; samedi 24 mai 2025.

Pour cette édition, trois poules de six équipes ont été constituées. Chaque poule comprendra deux clubs du TOP 14, garantissant des affrontements de haut niveau. Parmi les quatre clubs gallois présents – Ospreys, Cardiff, Scarlets et Dragons RFC – deux se retrouveront forcément dans la même poule.

Les règles de composition des poules sont strictes afin de maintenir un équilibre compétitif. Ainsi, Edinburgh et Zebre Parma, évoluant dans la même ligue, ne peuvent pas se retrouver dans la même poule. De même, Gloucester et Newcastle Falcons de la Premiership, ainsi que Connacht, ne seront pas non plus dans la même poule.

Pour pimenter encore la compétition, les Emirates Lions, Black Lion et Toyota Cheetahs ne pourront pas s'affronter avant la phase finale, ajoutant une dimension stratégique à ce tirage. Les clubs s'affronteront quatre fois en phase de poules, alternant entre matchs à domicile et à l'extérieur.

POULES DE LA CHALLENGE CUP 2024/2025



Poule 1 : Cardifff, Connacht, Cheetahs, USAP, Lyon, Zebre Parma

Poule 2 : Montpellier, Pau, Newcastle, Dragons, Emirates Lions, Ospreys

: Montpellier, Pau, Newcastle, Dragons, Lions, Ospreys Gloucester Poule 3 : Vannes, Black Lion, Bayonne, Scarlets, Edinburgh

Rendez-vous donc pour une saison 2024/2025 de l'EPCR Challenge Cup qui s'annonce d'ores et déjà intense, avec des confrontations inédites et des retournements de situation en perspective.