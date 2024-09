RUGBY. Changement de cap pour ce cador de la Pro D2 : son entraîneur sur le départ

Après une victoire éclatante face à Oyonnax, Provence Rugby se prépare à une nouvelle ère. Mauricio Reggiardo a annoncé qu’il quitterait son poste d’entraîneur à l’issue de cette saison.

Provence Rugby a frappé fort vendredi soir en Pro D2, en dominant Oyonnax avec la manière. Les Aixois, brillants de bout en bout, ont confirmé leur statut d’équipe redoutable cette saison et décroché le bonus offensif, 38 à 3.

Mais à peine le temps de savourer cette belle victoire, une nouvelle a secoué le club samedi matin : Mauricio Reggiardo, l’entraîneur argentin, a annoncé son départ à l’issue de la saison 2024-2025.

Dans un communiqué, Provence Rugby a salué l’homme de caractère qu’est Reggiardo. Fidèle à ses principes de droiture et de sincérité, il a informé ses joueurs et le président Denis Philipon qu’il ne postulerait pas à une prolongation de contrat après cette saison. Un départ mûrement réfléchi, qui permet au club d’anticiper l’avenir sereinement.

Arrivé en mars 2021 pour sauver un club en grande difficulté, Reggiardo a rapidement redressé la barre. Sous sa houlette, Provence Rugby est devenu un sérieux prétendant au haut du tableau en Pro D2.

Il a mené l’équipe jusqu’à une première place historique en phase régulière, et une première participation aux phases finales. Une réussite inédite pour le club provençal.

Reggiardo n’entend pas partir sans laisser une marque indélébile. Déterminé à offrir la meilleure saison de l’histoire du club, il vise une nouvelle fois les sommets. La victoire contre Oyonnax en est une belle preuve : l’équipe est plus que jamais en course pour tenter de se hisser le plus haut possible.

Provence Rugby, conscient du travail exceptionnel réalisé par son technicien, reste focalisé sur ses objectifs élevés pour cette saison. Le départ de Reggiardo est une page qui se tourne, mais les ambitions ne faiblissent pas. L’histoire entre l’Argentin et le club provençal s’achèvera peut-être de la plus belle des manières.