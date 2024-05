RUGBY. CHAMPIONS CUP. Un arbitre anglais au sifflet de la finale entre le Stade Toulousain et le Leinster

L'EPCR dévoile ses arbitres pour les finales 2024 : Mathieu Raynal et Matthew Carley tiendront le sifflet en Challenge Cup ainsi qu'en Champions Cup.

Il faudra attendre le week-end prochain pour connaitre les vainqueurs de la Champions Cup et de la Challenge Cup. En attendant, l'EPCR a levé le voile sur les officiels de ces deux rencontres très attendues par les fans de rugby.

L'Anglais Matthew Carley se voit confier les rênes de la grande finale de l'Investec Champions Cup qui verra s'affronter le Leinster et le Stade Toulousain. Ce rendez-vous est fixé dans l'enceinte du Tottenham Hotspur Stadium ce samedi 25 mai.

Pour Carley, qui a déjà officié lors de la Coupe du monde 2023, c'est une première dans cette compétition. Sur le bord de la pelouse, il sera épaulé par Karl Dickson et Andrea Piardi, veillant à ce que les acteurs de cette affiche qui s'annonce spectaculaire et disputée se déroule sans accroc.

FINALE DE L’INVESTEC CHAMPIONS CUP

(coup d’envoi en heure locale)

Leinster Rugby – Stade Toulousain

samedi 25 mai – Tottenham Hotspur Stadium, London (14:45)

Arbitre : Matthew Carley (Ang); Arbitres assistants : Karl Dickson (Ang), Andrea Piardi (Ita) Arbitre vidéo : Ian Tempest (Ang); Commissaire à la citation : Stefano Marrama (Ita)

La veille, le vendredi 24 mai, c'est le Français Mathieu Raynal qui sera au sifflet de la finale de l'EPCR Challenge Cup entre Gloucester Rugby et les Hollywoodbets Sharks.

Raynal, pour qui se sera également une grande première en finale de coupe EPCR, bénéficiera de l'expérience d'Andrew Brace et Pierre Brousset comme arbitres assistants.

FINALE DE L’EPCR CHALLENGE CUP

(coup d’envoi en heure locale)

Gloucester Rugby – Hollywoodbets Sharks

vendredi 24 mai – Tottenham Hotspur Stadium, London (20:00)

Arbitre : Mathieu Raynal (Fra); Arbitres assistants : Andrew Brace (Irl), Pierre Brousset (Fra); Arbitre vidéo : Eric Gauzins (Fra); Commissaire à la citation : Ed Kenny (Irl)

Les rôles cruciaux ne s'arrêtent pas là, avec Ian Tempest qui officiera en tant qu'arbitre vidéo pour la Champions Cup, tandis qu'Eric Gauzins fera de même pour la Challenge Cup.

Au-delà des stratégies et des talents individuels des joueurs, la maîtrise et la précision de l'arbitrage de Carley et Raynal seront déterminantes dans l'issue de ces affrontements au sommet. Après les nombreuses polémiques des derniers mois, les fans espèrent que ces matchs seront exempts de critiques.