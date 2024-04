RUGBY. CHAMPIONS CUP. Composition très relevée même sans Ramos : Dupont et Ntamack associés à Toulouse

Ce dimanche, le Stade Toulousain accueille le Racing 92 dans le cadre des 8es de finale de la Champions Cup. Découvrez la composition de Toulouse.

Ce dimanche, le Stade Toulousain accueille le Racing 92 dans le cadre des 8es de finale de la Champions Cup. Pas de Nolann Le Garrec côté francilien. Mais du lourd chez les locaux.

Ugo Mola peut compter sur le retour de Romain Ntamack. Lequel sera titulaire à l'ouverture aux côtés d'Antoine Dupont. Une semaine après avoir joué ses premières minutes de la saison face à Pau en Top 14. TOP 14. Toulouse fête le retour de son chouchou, Romain Ntamack a le droit à son documentaire ! Avec son compère à la mêlée, il ne manquera pas de repères et sera en confiance. Avec Ahki en 12, il sera bien aussi entouré. Barassi formera la paire de centres avec le Néo-Zélandais.

Pas de Thomas Ramos sur la feuille de match. Touché à la hanche, l'arrière du XV de France est remplacé par l'international écossais Blair Kinghorn.

Vos matchs de rugby Toulouse/Racing 92 et Stormers/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?Devant Baille et Mauvaka sont titulaires ou encore Arnold aux côtés de Meafou. Flament, polyvalent, démarre sur le banc. Seulement deux trois-quarts sont présents chez les finisseurs avec Graou et Costes.

Toulouse 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Willis 8 Roumat 7 Cros 9 Dupont 10 R. Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Mallia 15 Kinghorn 16 Marchand 17 Neti 18 Merkler 19 Flament



20 Brennan 21 Castro F. 22 Graou 23 Costes

Du côté du Racing 92, du lourd également avec des internationaux dans toutes les lignes. Gaël Fickou est bien évidemment présent au centre tandis que Woki sera aligné en troisième ligne aux côtés de Joseph et Kolisi.

Notez que la charnière est composée de Le Bail et Tedder suite aux forfaits de Le Garrec et Gibert, blessés face à Clermont. Wade et Saili sont sur le banc.