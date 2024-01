RUGBY. Champions Cup. Toulon à la relance en Ecosse avant un gros bloc en Top 14

Défait face au Munster en Champions Cup, Toulon a l’occasion de se racheter face à Glasgow en Écosse. Une bonne manière de se remettre d’aplomb avant un gros bloc de matchs en Top 14.

Une défaite qui fait mal. Le RC Toulon s’est incliné 28 à 19 sur leur pelouse face aux Irlandais du Munster. La rencontre avait bien débuté, le XV de la Rade menant 10 à 0. Mais au fil du match, la machine des Munstermen s’est mise en place, et ils ont profité des écarts défensifs des locaux. Comme à l’heure de jeu, où Melvyn Jaminet a été la cible d’un énième ballon haut. Trop passif à la réception du cuir, il se l'est fait chiper par l’ailier Calvin Nash qui a ensuite pu filer dans l’en-but. VIDÉO. Fébrile, Toulon craque et le Munster lui grille la priorité en Champions Cup"Il faut être conscient du chemin pour atteindre ce qui nous manque. Sur des matches à 40 minutes de temps de jeu, aujourd'hui, on n'y est pas. Je ne veux pas mettre de pression aux joueurs et je prends cette défaite pour moi. Cela va m'aider pour construire. Au-delà de la victoire ou de la défaite, à chaud, quand on fait le bilan, le Munster a été supérieur", a commenté le manager des rouge et noir, Pierre Mignoni, en conférence de presse après cette nouvelle défaite.

Un revers riche d’enseignements pour le RCT, donc, avant une rencontre en Ecosse qui s'annonce relevée. Glasgow n'a peut-être remporté qu'un seul de ses trois matchs de coupe des champions, mais ils sont encore en course pour la qualification. De plus, ils pourront s'appuyer une énorme ossature d'internationaux. En effet, ce sont pas moins de 15 joueurs des Warriors qui ont été retenus pour le 6 Nations par Townsend. Ce qui en fait le club le plus représenté dans le groupe écossais pour le Tournoi.

Un vrai test de caractère pour les Varois. S'ils sont quasiment éliminés de l’Investec Champions Cup, les Toulonnais auront ensuite fort à faire en championnat. Dans deux semaines, le RCT recevra le Stade Rochelais et l’Union Bordeaux-Bègles à Mayol. Les deux équipes seront privées de nombreux joueurs en raison du Tournoi et non des moindres. Du côté de l'UBB, c'est presque toute la ligne de 3/4 titulaire qui a été retenue avec le XV de France. INSOLITE. Fessés en Champions Cup, le RCT, Bayonne et le Racing 92 sont pourtant encore qualifiablesDu côté des déplacements, le RCT devra défier Castres et Pau, actuellement 7ᵉ et 6ᵉ. Deux formations qui, sauf blessures, auront un effectif complet. De son côté, Toulon devra se passer d'éléments importants comme Charles Ollivon et Melvyn Jaminet, ou encore Esteban Abadie et Matthias Halagahu, tous appelés par le sélectionneur du XV de France pour le 6 Nations.

En revanche, l'ailier Gabin Villière n'a pas été sélectionné. Sans doute aura-t-il à coeur de performer en Top 14 comme en Champions Cup pour retrouver sa place chez les Bleus. En ce moment, la concurrence est rude avec des joueurs comme Penaud, Bielle-Biarrey et Lebel qui marchent sur l'eau. RUGBY. 6 Nations. Une liste de 34 joueurs avec beaucoup de surprises pour le XV de France avant l'Irlande !En championnat, les Toulonnais sont 5ᵉˢ juste derrière le Stade Toulousain. Ils restent sur une défaite lors du choc contre Montpellier (27-17). Les Varois sont donc à un moment charnière de leur saison mais il en va de même pour ses futurs adversaires en Top 14.