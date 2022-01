RUGBY. Champions Cup. Plusieurs clubs anglais prêts à boycotter la 3e journée ?

Selon la presse anglaise, des clubs britanniques, et notamment anglais, seraient prêts à boycotter la troisième journée de Champions Cup.

À quelques jours de la troisième journée de Champions Cup, l'incertitude plane toujours sur la bonne tenue des matchs. Va-t-on assister à une nouvelle vague de reports. Ou bien l'EPCR va-t-elle à nouveau prendre la décision d'accorder des victoires sur tapis vert ? Pour rappel, la société organisatrice de la Coupe d'Europe a anticipé tous les cas de figures. Certains pourraient profiter aux équipes françaises. Et particulièrement celles qui vont recevoir ce week-end dans le cadre de la troisième journée. En effet, plusieurs formations anglaises pourraient faire le choix de ne pas jouer. En effet, selon le Dailymail, Newcastle, Bath et Sale seraient en discussions pour boycotter le troisième tour de la Champions Cup au cours duquel ils doivent respectivement se déplacer à Biarritz, Clermont et la Rochelle.

Champions Cup. Assouplissement des règles en vue concernant les voyages provenant du Royaume-UniAvant tout déplacement en France, les équipes sont soumises à une quarantaine de 48 heures. Si l'éventualité d'une modification de cette règle a été évoquée la semaine dernière. Pour l'heure, elle semble toujours en vigueur. De plus, un test positif pourrait également entraîner un isolement de 10 jours. Plusieurs de ces formations possèdent des internationaux dans leurs rangs. Ce qui pourrait aussi avoir un impact sur le Tournoi des 6 Nations. Un risque que ces formations ne semblent pas prêtes à prendre. D'autres clubs doivent aussi se rendre en France en fin de semaine : à savoir les Harlequins, le Munster, les Scarlets du côté de l'UBB. Si l'EPCR s'est voulue rassurante quant à la bonne tenue des matchs, le journal anglais estime qu'il y a peu de chance pour que la Coupe d'Europe puisse aller jusqu'à son terme en suivant le format initial. RUGBY. EUROPE. L’EPCR clarifie la situation autour des prochaines journéesUne réunion a d'ailleurs eu lieu ce lundi pour évoquer la modification du calendrier afin de pouvoir notamment jouer les matchs reportés. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été publiée. Pour rappel, l'équipe à domicile aura match gagné sur tapis vers si l'équipe en déplacement peut aussi jouer mais ne peut pas voyager et que la rencontre ne peut pas être reprogrammée rapidement. Notez que les formations françaises en déplacement en Angleterre, comme Toulouse qui jouera chez les Wasps, ne sont pas soumises à la quarantaine à leur arrivée. Mais devront s'isoler pendant deux jours à leur retour. Ce qui aura un impact sur la préparation de la 4e journée. On peut donc imaginer qu'il y aura du turnover au sein des clubs de Top 14 en déplacement.