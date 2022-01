Champions Cup. Assouplissement des règles en vue concernant les voyages provenant du Royaume-Uni

Ce jeudi, la France compte légèrement réduire les restrictions sanitaires concernant les déplacements en provenance du Royaume-Uni.

Enfin une bonne nouvelle ! Ce jeudi, la France, et plus particulièrement le ministère des Sports, a annoncé qu'une réunion serait tenue en début de semaine prochaine pour statuer sur les conditions de déplacements en provenance du Royaume-Uni. Si rien n'est encore sûr, le journal L'Équipe confirme que ces négociations sont néanmoins en bonne voie. En effet, cette réunion, prévue avec le CIC (centre interministériel de crise) aura pour but d'adapter la période d'isolement, qui est pour l'heure de 48 heures. Le ministère des Sports a par ailleurs indiqué que "cette règle est susceptible d'évoluer". Une bonne nouvelle pour le bon déroulement de la Champions Cup mais également de la Challenge Cup, d'autant plus que la deuxième journée avait été marquée par de nombreux reports dûs à ces restrictions (Stade Français-Bristol, Stade Toulousain-Wasps ou encore Bath-La Rochelle).

CHAMPIONS CUP. Antoine Dupont (Toulouse) exprime son inquiétude via RugbyramaEn revanche, rien ne semble bouger pour le moment, pour ce qui est des déplacements provenant de France vers le Royaume-Uni. Les restrictions resteront les mêmes, ce qui peut inquiéter sur la tenue de certains matchs. Pour rappel, la troisième journée de Champions Cup se déroulera le week-end du 14, 15 et 16 janvier, et sera le théâtre de rencontres couperets, comme Clermont-Sale, Wasps-Toulouse, Montpellier-Leinster ou encore Castres-Munster.

RUGBY. Champions Cup. La victoire pour Montpellier sur tapis vert face au Leinster