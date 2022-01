RUGBY. EUROPE. L’EPCR clarifie la situation autour des prochaines journées

L’EPCR a confirmé dans un communiqué que les journées 3 et 4 des Coupes d’Europe “devraient se dérouler comme prévu”.

On y voit désormais un peu plus clair. Dans un communiqué publié ce vendredi 07 janvier, l’EPCR a confirmé que les deux prochaines journées européennes et les phases finales “devraient se dérouler comme prévu.” L’instance européenne a notamment détaillé ceci : “Au cours de réunions avec ses ligues et fédérations, l’EPCR a été informée que les dérogations pour « l’exercice d’une activité économique », mises en place par le gouvernement français, s’appliqueraient aux clubs et officiels de match qui se déplacent entre la France et le Royaume-Uni.” En effet, la quasi-totalité des rencontres franco-britannique avaient été reportées à la suite de restriction de déplacement entre les frontières des deux pays. RUGBY. TOP 14. Il va falloir attendre pour connaître la date des reports de cette 13e journée

L’autorité a également expliqué que “de plus amples informations seront également demandées aux autorités françaises concernant d’éventuelles nouvelles conditions qui pourraient être applicables aux déplacements entre la France et le Royaume-Uni.” Une nouvelle encourageante alors que du côté des championnats nationaux, les rencontres reportées s’accumulent. Pour rappel, les équipes françaises concernées par ces reports étaient le Stade Toulousain, le Stade Français, l’UBB, le Stade Rochelais et l’ASM Clermont en Champions Cup. En Challenge Cup, les écuries concernées étaient le Biarritz Olympique et le CA Brive. Les rencontres perdues pour raison Covid du MHR, du Racing 92 et de Pau ne sont pas concernées par ces annonces. L’EPCR précise par ailleurs qu’elle “ne fera aucun autre commentaire pour l’instant.”