RUGBY. CHALLENGE CUP. Défaite crève-cœur pour Clermont : les Sharks s'envolent en finale après un suspense insoutenable

Dans une demi-finale électrique de la Challenge Cup, Clermont s'incline face aux Sharks 32-31, malgré une performance remarquable sur le terrain neutre du Stoop.

Clermont affrontait les Sharks ce samedi en demi-finale de la Challenge Cup. Sur la pelouse neutre du Stoop en Angleterre, les deux équipes avaient à coeur de se hisser en finale. Toutes deux mal embarquées en championnat, elles ont fait de cette compétition leur objectif principal. Et ce sont les Sud-Africains qui ont frappé les premiers sur pénalité grâce au pied de Siya Masuku. On a vu beaucoup d'engagement lors des premières minutes de cette rencontre. Les Auvergnats savaient pertinemment qu'il leur fallait être présents au combat. Pas vraiment de round d'observation dans ce match à l'image d'un Yato en cannes qui a percé à la façon d'un centre avant de parfaitement servir Jurand. En bord de touche, l'ailier a accéléré et battu deux défenseurs pour inscrire le premier essai (03-07, 6e).

Une bonne entame qu'ils n'ont pas su faire fructifier avec deux jeux au pied mal négociés de la charnière auvergnate. Redonnant ainsi la possession aux Sharks. Lesquels ont mis du rythme et poussé les Clermontois à la faute une nouvelle fois. Masuku ne s'est pas fait pier pour passer six points (12-10), dans un chassé-croisé avec Belleau. S'ils ont donné des points trop facilement à leurs adversaires, les protégés d'Urios ont aussi été très efficaces. C'est ainsi que Jurand, très en vue dans cette première période, a doublé la mise après une très belle passe au pied de Belleau, lequel a manqué la transformation (12-15).

Clermont fait la différence

"Il faut qu'on reste patients. Il faut qu'on construise le match. On n'est pas en danger. On leur donne 12 points", commentait l'entraîneur de l'ASM à la 23e au micro de France 3. Et ce n'est pas la nouvelle pénalité offerte à l'artilleur des Sharks deux minutes plus tard qui a donné tort au technicien des Jaunards. Clermont a même évité la biscotte sur un plaquage dangereux de Kremer. Pénalisés à 8 reprises, les Auvergnats ont fait le jeu des Sud-Africains, pris une seule fois par la patrouille (18-15). Heureusement, leur attaque était en forme. Et c'est Newsome qui a trouvé la faille une troisième fois pour redonner l'avantage à Clermont à la demi-heure.

Sans les fautes, le score (18-28) aurait pu être bien plus large à la pause après un premier acte très rythmé qui a vu sa première mêlée à la 35e ! L'ASM a lancé la deuxième période comme elle a terminé la première, sur une pénalité d'Anthony Belleau. Un coup de pied qui a permis aux jaune et bleu de faire un vrai break. Clermont a même failli enfoncer le clou à la 44e sur un bel échange entre Lee et Jauneau, mais la défense a cette fois-ci tenu bon. Un nouvel essai aurait sans doute tué le match tant les Sharks ont semblé peu inspirés avec seulement des initiatives individuelles pour tenter de faire la différence.

Il s'en est ensuite fallu d'un rien que Jurand imite Raka avec un triplé. Mais le corps arbitral l'en a privé en raison d'un en-avant. Une action qui a eu le mérite de réveiller les Sud-Africains qui, pour la première fois depuis le retour des vestiaires, ont investi le camp auvergnat. S'ils ont raté le coche en étant une fois de plus dominés en mêlée par les avants de l'ASM, ils ne sont pas venus pour rien. Puisque Delguy a écopé d'un jaune juste avant l'heure de jeu. Un temps fort que les Sharks ont enfin concrétisé avec un essai à la 61e par Vincent Koch (25-31).

Les Sharks soufflent la victoire

Une réalisation qui n'a pas assommé les Clermontois pour autant. Un coup joué en bord de touche par Jurand a débouché sur une exclusion temporaire de Fassi. L'officiel ayant estimé qu'il avait commis une faute en percutant l'ailier de Clermont, sans pour autant accorder un essai de pénalité. Belleau a malheureusement raté le coche face aux perches mais l'ASM allait avoir la possibilité de jouer à 15 contre 14 dans cette fin de partie sous tension. Un essai transformé des Sharks pouvait en effet totalement changer la donne.

Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour le voir. Après une superbe récupération dans les airs d'Etzebeth, Lam a percé et donné à Makazole Mapimpi qui a pointé en coin. Une réalisation transformée de très belle manière par Siya Masuku pour offrir une longueur d'avance aux Sharks (32-31). Lesquels ont tenu bon pour valider leur billet pour la finale de la Challenge Cup. Les Clermontois pourront regretter ces 18 points donnés dans le premier acte. Eux qui ont inscrit trois essais contre un deux pour les Sud-Africains.