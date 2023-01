RUGBY. TRANSFERT. L'excellent Josh Adams va-t-il prochainement débarquer en Top 14 ?

Alors que le rugby gallois ne se trouve pas au mieux de sa forme, une mauvaise nouvelle est proche de secouer un peu plus le XV du Poireau. Josh Adams serait proche d'un club en France !

Josh Adams sur le départ ?

Selon WalesOnline, l'ailier aux 45 sélections avec le pays de Galles serait sur les tablettes de plusieurs clubs en France, qui aimerait s'attacher ses services après la Coupe du monde. Parmi ces derniers, le LOU semble être en pole position, et discute actuellement avec le club de Cardiff, pour trouver un terrain d'entente afin de rapatrier l'ailier à Lyon. Néanmoins, le joueur possède un contrat qui le lie jusqu'en juin 2024 avec Cardiff, ce qui ne laisse que peu de marge de manœuvre à un potentiel transfert. Cependant, le LOU possède un argument de taille, qui serait de payer les frais de transfert au club gallois, afin de s'attacher les services d'Adams plus rapidement. Cette offre pourrait être bel et bien accepter par Cardiff, qui est en difficulté financière et qui sera privé de son meilleur élément une bonne partie de la saison prochaine, en raison de la Coupe du monde. Si ce transfert voit le jour, le LOU réalisera un des plus gros coups du mercato !

Un immense talent

Pour ceux qui ne connaissent pas Josh Adams, c'est pour faire simple, un des tout meilleurs ailiers de l'hémisphère nord, à l'heure actuelle. Rapide, puissant, assez grand et doté d'un raffut dévastateur, le joueur de Cardiff est un titulaire indiscutable du pays de Galles. En 2019, il a même fait partie du Grand Chelem réalisé par son pays, et la même année, il a également fini 4ᵉ de la Coupe du monde au Japon, en finissant meilleur marqueur de la compétition avec 9 essais. Ses excellentes performances lui ont permis d'être sélectionné en 2021 avec les Lions britanniques, à deux reprises. En 45 matchs pour le pays de Galles, Adams a inscrit 20 essais pour le moment, et cette saison, il brille avec Cardiff. En effet, l'ailier en est à sa 9ᵉ réalisation en 11 matchs ! Si cet excellent joueur est recruté par le LOU, ce sera une attraction de plus à surveiller la saison prochaine en Top 14.

