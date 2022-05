RUGBY. Cet ancien international à la retraite s'apprête à reprendre sa carrière à Auch !

Le RC Auch, tout fraîchement promu en Nationale 2 pourrait faire sortir de sa retraite Arnaud Mignardi (2 sélections), actuel entraîneur des arrières de l'US Dax.

Arnaud Mignardi est une figure du CA Brive. Formé à Auch, l'ancien trois-quarts centre s'est ensuite aguerri du côté d'Agen, Clermont ou Biarritz, avant donc de passer 9 années en Corrèze. À la fin de sa carrière de joueur en 2020, le Gersois s'est reconverti en tant qu'entraîneur et a notamment pris en charge les arrières de l'US Dax jusqu'à cette saison. Oui mais voilà, il se pourrait que l'ancien joueur de 35 ans rechausse les crampons, dès juillet prochain.

Et pour cause, Midi Olympique nous apprend que le RC Auch, son club formateur, souhaiterait faire revenir Mignardi, qui a évolué sous les couleurs auscitaines durant de longues années. Le club gersois a obtenu sa montée en Nationale 2 pour la saison prochaine, et souhaite plus que jamais être compétitif. Après plus de deux ans sans jouer, Arnaud Mignardi, 2 sélections avec le XV de France, pourrait donc sortir de sa retraite et s'offrir une dernière pige.

