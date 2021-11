RUGBY. Ces stars du rugby dont les frères jouent pour des nations exotiques

Des jeunes Marcus Smith et Louis Rees-Zammit au Lyonnais Lima Sopoaga, tous ont de frères qui jouent pour des nations mineures du rugby. Mais qui le savait ?

Le rugby et ses fratries : une vieille histoire d'amour. Dans le temps, l'on vit passer tour à tour et en équipe de France les Camberabero, les Hastings puis les Lamont en Écosse, de même que les Bergamasco en Italie ou, plus récemment, les Barrett au pays du long nuage blanc. Tous plus mythiques les uns que les autres. Impossible également de ne pas penser à la famille Tuilagi, qui a produit pas moins de 6 internationaux, dont 5 avec les Samoa (Feretti, Henry, Alesana, Anitele'a et Vava'e) mais aussi un avec l'Angleterre : Manu Tuilagi. Ce dernier était d'ailleurs titularisé à l'aile droite du XV de la Rose le week-end dernier et par curiosité, originalité et esprit trituré, cela nous amène tout droit vers ces "frères de" qui jouent où ont joué pour une nation exotique. Action !

Non, vous ne rêvez pas, LA pépite du rugby gallois a bien un frère... qui ne joue pas pour l'équipe de la Principauté. Taylor (24 ans), grand frère de Louis (20 ans), évolue en effet en équipe nationale de Malte ! Il y a fait ses débuts il y a à peine 3 semaines, à Llubjana, face à la Slovénie, le jour même où le Pays de Galles affrontait... les All Blacks. Comment l'ancien 3ème ligne de Llandaff RFC s'est-il retrouvé à être sélectionné pour la 38ème nation mondiale ? Tout simplement parce que le grand-père des Rees-Zammit, Joseph, y est né.