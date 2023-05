RUGBY. ''Je veux devenir le meilleur joueur du monde'', ce crack argentin en a dans le ventre !

Brillant, décisif et élégant, Santi Carreras sort d'une nouvelle saison XXL avec Gloucester. À 25 ans, le Puma veut grandir encore et marcher dans les pas d'Antoine Dupont.

VIDEO. Les Anglais en sont tous fous ! Retenez bien le nom de SANTIAGO CARRERAS !

Sans faire de bruit, elle fut probablement la fratrie la plus efficace et talentueuse d’Angleterre cette saison. Sans faire offense aux Curry, aux Simmonds ou aux Du Preez, comment ne pas être dithyrambique au sujet des "brothers" Carreras ? Alors que l’insaisissable Mateo en est à 13 essais inscrits en Premiership avec Newcastle avant la dernière journée, Santiago, lui, a régalé tous les amateurs de beau jeu grâce à sa qualité technique, son sens du jeu, son altruisme et ses appuis, aussi. Bref, son talent supérieur, quoi. Santi, puisque c’est sur lui que l’on va s’attarder, c’est la classe. Une véritable ode au jeu, un régal pour les yeux, qui s’avère aussi succulent qu’il évolue à l’ouverture, à l’arrière ou à l’aile. Preuve de sa polyvalence extrême, le couteau-suisse argentin de son coach Skivington a été aligné 10 fois en 10, 7 fois en 15 et 2 en 11 avec Gloucester cette saison. Et bien sûr, toujours avec le même rendement. L’UTILITY BACK par excellence, comme le disent les Anglais.

"J’aime le challenge et les responsabilités du poste de numéro 10" - Carreras, l’arrière de formation, pour The XV.

Et forcément, ce joueur de 25 ans qui possède tous les attributs de l’attaquant complet par excellence (sans oublier d’être efficace en défense) nourrit de grandes ambitions. Déjà précieux face au but (74 pts cette saison), distributeur de caviars attitré du Kingsholm Stadium (demandez plutôt à son ami Louis Rees-Zammit), danger permanent pour les défenses en premier attaquant et doté d’un jeu au pied de déplacement si intelligent, le natif de Cordoba veut devenir bien plus grand, encore : "ça peut paraître un peu arrogant mais je veux être le meilleur joueur du monde. C’est ma source de motivation pour tenter de progresser chaque jour."

Dupont pour modèle