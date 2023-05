RUGBY. Une star de retour pour les All Blacks, va-t-il voler la vedette à Damian Penaud à la Coupe du Monde ?

Blessé depuis plus de 8 mois, celui qui a terrorisé la planète rugby durant l'année 2021 et 2022 va faire son retour en club, avant de, pourquoi pas, retrouver les All Blacks.

RUGBY. Coupe du monde. Siya Kolisi va-t-il connaître une terrible déception ?Voilà des nouvelles que l'on aime entendre. Ce jeudi, la franchise néo-zélandaise des Crusaders a annoncé que son ailier de 25 ans, Will Jordan, allait faire son retour sur les terrains ce week-end, après plus de 8 mois d'absence. Une excellente chose pour le natif de Christchurch, qui avait dû faire une pause à cause d'un problème d'oreille interne, lui causant de nombreuses migraines et vertiges. Remis sur pied, celui qui a inscrit 21 essais en 21 sélections chez les All Blacks sera donc scruté de près face aux Australiens de la Western Force, lui qui a été élu ''révélation de l'année'' par World Rugby en 2021. À 4 mois de la Coupe du Monde, Will Jordan va pouvoir de nouveau nous offrir toute l'étendue de son talent, afin de, peut-être, se refaire une place dans le squad néo-zélandais. Même si entre temps, d'autres ont su s'affirmer au poste d'ailier, comme le certainement futur toulonnais, Leicester Fainga'anuku.

Pour ceux qui auraient la mémoire courte, Will Jordan était, il y a un peu moins d'un an, l'une des plus grosses attractions du circuit mondial. Doté d'une vitesse dingue, jumelée à des appuis déroutants, celui que beaucoup considéraient comme le futur des All Blacks marchait sur l'eau, en plantant essai sur essai. Pour vous faire une idée, lors de l'année 2021, Jordan inscrit 15 essais en 11 sélections, avec notamment un quintuplé face aux Tonga. De quoi rappeler un autre sérial marqueur : Damian Penaud. En effet, et même si, comptablement, le Français n'est pas aussi efficace que son compère de l'Hémisphère Sud, Penaud s'est installé comme peut-être le meilleur ailier du monde. En témoigne cette statistique folle : sur ses 17 dernières sélections avec les Bleus, Penaud a passé 16 fois la ligne d'en-but. De quoi nous faire rêver à un potentiel duel de folie en septembre prochain, lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mais en attendant, Will Jordan devra retrouver son niveau d'antan, s'il veut avoir une chance de participer à la plus belle des compétitions...

