RUGBY. Lawes, Bosch, Moriarty... La compo probable de Brive va apeurer la Pro D2 l'an prochain !

Cette saison déjà, le CAB présentait une solide équipe sur chacune des rencontres. L'année prochaine, Brive devrait être encore plus impressionnant avec ces stars !

Un effectif de Top 14 ?

Cette saison, Brive était une des rares équipes à pouvoir se targuer d'avoir des internationaux de renoms dans ses rangs ! En effet, le CAB pouvait compter sur Tevita Ratuva (11 sélections avec les Fidji), Marcel Van der Merwe (7 sélections avec les Springboks) ou encore Sitaleki Timani (18 sélections avec l'Australie).

Mais ce n'est pas tout, Brive a également beaucoup utilisé Ross Moriarty, qui est un des meilleurs joueurs de cette saison de Pro D2, et qui compte 54 capes internationales avec le Pays de Galles. Sam Jonhson a aussi fait du bien au centre, lui qui comptabilise 26 rencontres avec le XV du Chardon.

Enfin, Stuart Olding, qui a joué quatre fois pour l'Irlande, reste aussi un leader de ce groupe. D'ailleurs, il a formé à plusieurs reprises la charnière de Brive, avec Léo Carbonneau, qui porte le brassard de capitaine de la sélection des moins de 20 ans. Pour finir, Mathis Ferté a été le joueur le plus utilisé de Brive cette saison, lui qui a prolongé jusqu'en 2028 et qui est aussi un international U20.

Des recrues de haut niveau

L'année prochaine, Brive sera sans aucun doute un des favoris pour le titre en ProD2 ! Pierre-Henry Broncan et son staff ont réalisé un mercato particulièrement alléchant, avec des joueurs de renommée internationale.

En premier lieu, nous pensons évidemment au récent vainqueur de la PremierShip, Courtney Lawes ! L'homme aux 105 sélections avec l'Angleterre sera un leader du CAB. Ce n'est pas tout, car Curwin Bosch est aussi une excellente pioche à l'ouverture. Ce buteur fiable a connu le niveau international avec les Boks, et a gagné la Challenge Cup cette année avec les Sharks.

Ensuite, la direction de Brive a fait un recrutement malin de Pro D2, avec des joueurs connaissant la seconde division comme Maxime Sidobre (demi de mêlée), Paul Pimienta (centre), Hugo Verdu (ouvreur) et Erwan Dridi (aile). La ligne de trois-quarts corrézienne avait besoin de sang frais, c'est chose faîte !

Devant, Konstantine Mikautadze et Zacharri Affane seront aussi des éléments moteurs de la rotation briviste.

La composition probable

Difficile de s'imaginer une véritable composition probable, tout en sachant que le rugby est un sport d'affrontement où les blessures sont monnaie courante. Néanmoins, nous nous sommes prêtés à l'exercice.

En première ligne, Vakh Abdaladze devrait prendre de l'épaisseur et jouer plus de match titulaire. Au talon, une belle bataille s'annonce, mais le jeune Benjamin Boudou semble tirer son épingle du jeu. De l'autre côté, Marcel Van der Merwe devrait être le numéro un dans la hiérarchie, mais Francisco Coria Marchetti pourrait créer la surprise.

Dans la cage, cela pourrait vraiment faire peur avec deux joueurs agressifs, au talent immense. Tevita Ratuva pourrait bien de nouveau être un leader, associé à Courntey Lawes, qui pourra aussi jouer en troisième ligne.

Pour les trois autres joueurs de la mêlée, le casse-tête sera une fois de plus présent pour Broncan et son staff. Si Ross Moriarty devrait être titulaire en numéro 8 sans conteste, le reste est moins certain. Néanmoins, Retief Marais est un joueur indispensable pour le CAB, et l'autre place se partagera entre le talentueux Sasha Gué et Taniela Sanugru.

À la charnière, sans surprise Léo Carbonneau devrait être titulaire lors du prochain exercice de Pro D2, aux côtés de Curwin Bosch qui fera parler son expérience. Tom Raffy sera dans la rotation, lui qui pourrait disputer la prochaine coupe du monde des moins de 20 ans.

Pour la paire de centres, Sam Jonhson et Paul Pimienta paraissent complémentaires à première vue, avec un manipulateur et un joueur de couloir. Néanmoins, Arnold, Walisoliso, Galletier et Schvelidze auront leur mot à dire.

Aux ailes, les titulaires devraient être Mathis Ferté et Erwan Dridi, accompagné de Stuart Olding à l'arrière, qui sera un vrai électron libre.