RUGBY. Bordeaux avec Jalibert et Lucu, La Rochelle choisit Berjon et Hastoy pour le choc de la 23ème journée

Bordeaux reçoit La Rochelle à Chaban-Delmas samedi soir à 21h05. Pour cette rencontre au sommet, les deux staffs ont envoyé leurs meilleures compositions.

Bordeaux avec toutes ses stars

Match primordial pour l'UBB, qui, en cas de succès, s'assurerait une place confortable dans le Top 6. Les hommes de Yannick Bru ont été les premiers cette saison à battre Bayonne à Jean-Dauger, et compte bien continuer sur cette dynamique.

Face à La Rochelle, Bordeaux envoie l'équipe type, à commencer par la première ligne avec Lekso Kaulashvili, Maxime Lamothe et Ben Tameifuna, du très lourd ! Pareil pour l'attelage, où Cyril Cazeaux et Adam Coleman seront titulaires.

En troisième ligne, l'UBB pourra compter sur Bastien Vergnes-Taillefer, Mamadou Diaby et Tevita Tatafu. Pour la charnière, pas de surprises avec Maxime Lucu et Matthieu Jalibert.

Au niveau de la paire de centres, Moefana et Depoortère seront associés, tandis que Ben Tapuai passera cette fois-ci sur le banc des remplaçants. Dans le champ profond, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud ont été choisis à l'aile, et Romain Buros à l'arrière.

Bordeaux 1 L.Kaulasvhli 2 M.Lamothe 3 B.Tameifuna 4 C.Cazeaux 5 A.Coleman 6 B.Vergnes-Taillefer 8 T.Tatafu 7 M.Diaby 9 M.Lucu 10 M.Jalibert 11 L.Bielle_Biarrey 12 Y.Moefana 13 N.Depoortère 14 A.Penaud 15 R.Buros 16 C.Maynadier 17 U.Boniface 18 K.Douglas 19 G.Petti



20 P.Samu 21 Y.Lesgourgues 22 P.Uberti 23 C.Sadie

La Rochelle version Top 14

La Rochelle a réalisé un parcours plutôt décevant en Champions Cup, avec une forme de jeu pas vraiment fidèle à sa réputation. Néanmoins, cette même équipe a aussi été en finale du Top 14 l'an passé, et aura du répondant face à Bordeaux.

Pour démarrer le match, O'Gara a opté pour Alexandre Kaddouri, Quentin Lespiaucq, et Uini Atonio. En deuxième ligne, nous retrouverons Thomas Lavault et le colosse Will Skelton.

En troisième ligne, encore du très lourd avec Levani Botia, Judicael Cancoriet et Grégory Alldritt. À la charnière, Thomas Berjon portera le numéro 9 tandis qu'Antoine Hastoy retrouve le poste d'ouvreur.

Au centre, Danty et West seront associés une fois de plus, et sur les ailes, nous auront d'un côté Teddy Thomas, et de l'autre Jules Favre. Dillyn Leyds agira en dernier rempart.