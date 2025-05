RUGBY. Blessures, polémiques, pépites : les dessous explosifs de la sélection des Lions

Jeudi 8 mai, Andy Farrell dévoilera le groupe pour la tournée des Lions britanniques et irlandais. Une sélection pleine d'incertitudes, entre blessures de cadres et pépites qui explosent.

Tous les quatre ans, la sélection des Lions britanniques et irlandais est un événement à part. À la fois vitrine du rugby européen et casse-tête grandeur nature, elle résume les espoirs, les blessures, les frustrations d’une saison entière. L’édition 2025 ne fait pas exception. Jeudi, Andy Farrell annoncera un groupe de 37 joueurs pour défier les Wallabies. Et cette fois, plus encore que d’habitude, rien n’est simple.

Capitaine blessé, favoris incertains

Andy Farrell voulait confier le brassard à Caelan Doris. Problème : le numéro 8 du Leinster s’est blessé à l’épaule en demi-finale de Champions Cup et pourrait être opéré. C’est donc une figure majeure de l’Irlande qui est sur le flanc, et avec elle, une option forte de leadership. Maro Itoje, deuxième-ligne anglais, semble le mieux placé pour endosser le rôle, même si son impact ces derniers mois divise.

Farrell, le père… et le fils

Autre imbroglio : Owen Farrell. Le capitaine historique du XV de la Rose, désormais exilé au Racing 92, a vu sa cote chuter. Un protocole commotion au bout de 18 minutes contre Lyon, une saison hachée, une présence en Top 14 loin des radars anglais… Le voir dans le groupe serait une surprise autant qu’un pari. Mais c’est aussi le fils du sélectionneur. Le genre de dossier qui fait parler, peu importe le verdict.

Pollock, l’étoile montante qui bouscule tout

À l’inverse, Henry Pollock, 20 ans à peine, est l’homme du moment. Ses performances avec Northampton, notamment face au Leinster, l’ont propulsé dans le cercle des « must-have ». Puissant, rapide, agressif, le troisième-ligne est déjà comparé aux grands noms du poste. Une montée en flèche qu’on n’avait pas vue depuis Marler ou Itoje à leurs débuts. Le staff va-t-il oser l’embarquer si tôt ?

La bataille des 10, un casse-tête d’experts

Derrière Finn Russell, qui part favori pour mener le jeu des Lions, la hiérarchie est floue. Fin Smith a été brillant avec Northampton et l’Angleterre. Marcus Smith, repositionné à l’arrière, conserve des atouts. Sam Prendergast, pépite irlandaise, a perdu gros face à Northampton. Et Owen Farrell, blessé et hors des radars anglais, reste en embuscade. Les options sont multiples pour conduire l’attaque en Australie.

Willis, Lowe, Morgan : ces noms qui frappent à la porte

En Top 14, Jack Willis impressionne semaine après semaine avec Toulouse. Il ne peut plus jouer avec l’Angleterre mais est éligible avec les Lions. Un profil complet, expérimenté, et en pleine forme. Ensuite, les « valeurs sûres » comme James Lowe, Jamison Gibson-Park ou Jac Morgan devraient garnir les rangs. Mais chez les Gallois, la disette de résultats pèse. La sélection pourrait être mince côté Dragons.

Jeunesse et expérience : trouver l’équilibre

C’est l’éternelle équation des Lions : mixer vétérans qui connaissent la pression et jeunes qui n’ont peur de rien. Entre les certitudes (Itoje, Russell, Gibson-Park) et les paris (Pollock, Dingwall, Nicky Smith), la balance est fragile. Mais elle sera importante dans une tournée où le premier test est prévu le 20 juin à Dublin face à l’Argentine, avant de s’envoler vers l’Australie.

Jeudi soir, les dés seront jetés. Et comme toujours, il y aura des surprises, des déçus, des absents trop justes et des jeunes qui percent. Les Lions se mettent en marche. L’Australie les attend.