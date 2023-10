RUGBY. Avec plus de 41 minutes de temps de jeu effectif, ce match a été le plus intense de la Coupe du monde

Le quart de finale entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande restera dans les mémoires. Les deux nations ont réalisé un grand match, qui se traduit notamment par le temps de jeu effectif (41,54 minutes).

Le temps de jeu effectif est une donnée qui évolue à chaque Coupe du Monde. En analysant, on remarque que le temps de jeu s’agrandit à chaque nouvelle édition.

Lors de la Coupe du Monde 2003, le ballon était en jeu 42% du temps, tandis qu’en 2019 on se dirigeait vers 45%.

Des changements que l’on doit principalement aux instances de World Rugby, souhaitant faciliter le jeu d’attaque et rendre un match de rugby de plus en plus plaisant.

Le nouveau record de temps de jeu de cette Coupe du Monde 2023 vient donc d’être effectué par les All Blacks et les Irlandais avec 41,54 minutes, soit plus de 50% de ballon en jeu dans le match.

Une statistique que l’on doit en grande partie aux coéquipiers de Jonathan Sexton, qui basent leur stratégie sur un jeu de possession, avec notamment 37 phases de jeu dans ce quart de finale. On se souvient des 46 minutes de temps de jeu des Irlandais contre la France lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

C’est d’ailleurs le seul match de cette Coupe du Monde à avoir dépassé les 40 minutes de temps de jeu effectif (devant le match Pays de Galles Géorgie avec 39,24 minutes).

A défaut d’avoir réussi à passer cette malédiction des quarts des finales, l’Irlande aura impressionné en termes de statistiques, avec une multiplication des temps de jeu qui reste leur marque de fabrique sous la patte d’Andy Farrell.