Envie de lancer un projet qui a du sens autour du rugby ? Rejoignez Rugby au Cœur

Rugby au Cœur, le fonds de dotation de la Coupe du monde, a pour objectif d'accompagner 300 projets dans l'Hexagone et à l'international au profit de plus de 75 000 bénéficiaires.

Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les espritsLa Coupe du monde 2023 organisée en France promet d'être mémorable. D'un côté, les supporters ont massivement répondu présent lors des différentes ventes de billets tandis. De l'autre, les nations en lice semblent plus compétitives que jamais. Cette 10e édition a tout pour marquer l'histoire et laisser une trace durable. Non seulement sur le rugby en France et dans le monde, mais aussi sur la société. Et ce notamment grâce à Rugby au Cœur, le fonds de dotation de la Coupe du monde. Son objectif, accompagner 300 projets porteurs de sens dans l'Hexagone et à l'international au profit de plus de 75 000 bénéficiaires. Des initiatives pleines de valeurs chères au rugby comme celle du Club Omnisport de Lyon Rugby qui s'adresse à des jeunes porteurs du trouble du spectre de l'autisme et souhaite leur proposer une véritable section de rugby adapté. Ou bien encore celle de l’école Maurice Boyau dans l'Aveyron qui a rassemblé douze écoles à travers le monde autour du Mondial féminin avec pour objectif de faire évoluer la représentation fille - garçon.

Ces projets locaux sont "soutenus par des mécènes qui souhaitent s’engager au niveau local et assoir leur ancrage territorial, au plus proche de tous ceux qui se mobilisent pour faire bouger les lignes !", nous apprend l'organisation de France 2023. Ainsi, en Guadeloupe, le Rugby Club Goyave en Guadeloupe a mis en place un jardin collectif, lequel permet de sensibiliser les enfants à l’environnement et de découvrir en parallèle la pratique du rugby, aux côtés de leurs enseignants et d’éducateurs du club. Si vous souhaitez vous-aussi lancer un projet, vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer votre candidature sur le site rugbyaucoeur.fr.