RUGBY. Argentine vs France : 5 Changements clés pour le second test : Chocobares titulaire

Les Pumas de l'Argentine remaniés pour affronter le XV de France. Cinq changements annoncés par Felipe Contepomi, dont Santiago Chocobares. Ces ajustements stratégiques seront-ils suffisants ?

Ce samedi, les Pumas tenteront de prendre leur revanche sur le XV de France. Felipe Contepomi, le sélectionneur de l'Argentine, a annoncé cinq changements pour le second test-match face à la France à Buenos Aires. Un match crucial pour les Pumas après leur défaite lors de la première rencontre.

Parmi les nouveautés, la titularisation de Santiago Chocobares aux dépens de Jerónimo de la Fuente est particulièrement remarquée. Le centre de Toulouse apportera sa puissance et sa vision du jeu au milieu du terrain.

Les Clermontois Tomas Lavanini et Bautista Delguy sont aussi dans le XV de départ. Santiago Cordero a été préféré à Martín Bogado tandis que Mayco Vivas entre à la place de Thomas Gallo.

De plus, Franco Molina remplace Matías Alemanno, et Lautaro Bazán Vélez sera à la mêlée aux dépens de Gonzalo Bertranou.

Matias Moroni, autre joueur clé, est titulaire comme samedi dernier. Son expérience et sa capacité à lire le jeu seront des éléments déterminants pour contrer les offensives françaises.

Enfin, Mateo Carreras sera encore aligné sur l'autre aile. Sa vitesse et son agilité seront des atouts pour contourner la défense tricolore et tenter de percer les lignes adverses.

Ce second test-match s'annonce donc palpitant avec ces ajustements stratégiques de Contepomi. Les supporters argentins espèrent voir une équipe plus soudée et compétitive, capable de renverser la vapeur face à une équipe de France en pleine confiance.