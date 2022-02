RUGBY. ARGENTINE. Mario Ledesma quitte les Pumas, qui pour le remplacer ?

Arrivé en 2018 à la tête des Pumas, Mario Ledesma, l’ancien talonneur clermontois, a décidé de mettre un terme à son aventure avec la sélection d’Argentine.

La fédération argentine avait annoncé dernièrement que Mario Ledesma tiendra une conférence de presse ce mercredi. L’ancien international de 49 ans a annoncé publiquement qu’il quittait son poste de sélectionneur. Arrivé en 2018 à la tête des Pumas, le contrat du technicien argentin a pris fin en décembre dernier et l’ancien Clermontois n’a pas souhaité prolonger l’aventure. Une décision qu’il a justifiée par la fin d’un cycle : « C'est une décision personnelle. Ce n'est la faute de personne, ni du staff, ni des joueurs, c'est un cycle qui se termine. »

🎙️ Mario Ledesma: “La decisión es absolutamente personal. Creo que se cumplió un ciclo y, si bien tengo el respaldo de la UAR, me parece que el equipo está primero, y pienso que si no tengo más para darle, lo mejor es dar un paso al costado. Estoy dejando lo que más quiero¨. pic.twitter.com/pTsWDXXH7k February 9, 2022

Durant son mandat, le sélectionneur aura mené ses joueurs à la victoire à seulement 8 reprises. A contrario, ils auront connu 22 défaites et 3 nuls. Si l’on devait retenir un moment marquant de son passage à la tête des Pumas. C’est bien évidement la victoire historique face aux Blacks. Le 14 novembre 2020, porté par un Nicolas Sanchez en feu, les Pumas venaient à bout des All Blacks pour la première fois de leur histoire. En revanche, depuis quelque temps, la sélection argentine connait quelques difficultés lorsqu’elle entre sur la pelouse. Lors de la tournée d’automne, les Pumas avaient subi une large défaite face à la France avant de se rassurer face à l’Italie. Mais lors de leur dernière rencontre, les hommes de Ledesma avaient connu un énorme revers contre l’Irlande (53-7).

Pour remplacer l’ancien pensionnaire du TOP 14 à la tête des Pumas, plusieurs techniciens ont rapidement été évoqués. Si d’abord, les noms de Juan Martin Hernandez et Nicolas Fernandez Miranda avaient traversé les esprits, leur manque d’expérience les a rapidement mis sur le bord de la touche. À seulement 1 an et demi de la coupe du monde en France, les dirigeants argentins veulent absolument un homme d’expérience à la tête de la sélection. Mauricio Reggiardo (50 sélections), entraineur d’Aix-en-Provence ainsi que Gonzalo Quesada (38 sélections) ancien ouvreur et entraineur en chef du Stade Français sont deux des trois noms qui circulent. Le troisième n’est autre que le célèbre Felipe Contepomi. L’homme aux 87 caps avait fait les bonheurs de la sélection argentine durant les années 2000. Aujourd’hui, il officie comme entraineur des arrières de l’équipe du Leinster depuis 2018.

Les dirigeants argentins auraient jeté leur dévolue sur l’actuel manager du Stade Français, Gonzalo Quesada. Son passage en tant qu’adjoint de Ledesma entre 2018-2020 fait surement pencher la balance en sa faveur. Mais l’affaire ne va pas être si facile. Quesada est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le club parisien et la sélection argentine ne serait pas en capacité de racheter le contrat de l’ancien ouvreur. En plus du départ de son sélectionneur, les Argentins devront aussi trouver un nouveau président. Marcelo Rodriguez, l’homme à la tête de l’UAR, a annoncé qu'il quittera ses fonctions en mars prochain. Une période qui ne s'annonce donc pas des plus simples pour les Pumas.