RUGBY. Après Owen Farrell, vous allez adorer détester ce crack anglais pour les 15 prochaines années…

Aussi puissant que rapide et habile techniquement, le jeune troisième ligne Henry Pollock s’affirme comme l’un des grands espoirs du rugby anglais.

Il est déjà inéluctable. À 20 ans seulement, Henry Pollock est déjà une référence en Angleterre. Ce samedi 12 avril en Champions Cup, contre le Castres Olympique, il a été particulièrement décisif en s’offrant un doublé (47e et 61e) pour donner un net avantage aux siens. Ainsi, il a été un artisan majeur des Northampton Saints dans leur large victoire (51-16) en quart de finale.

Une gueule de méchant du lycée, du punch à revendre: qui est Henry Pollock, la future star du rugby anglais ?

Henry Pollock, un monstre physique

Champion du monde U20 l’été dernier avec l’Angleterre, le flanker s’illustre comme un monstre physique et athlétique. Rapide, il n’hésite pas à faire usage de sa puissance pour transpercer les défenses adverses, comme il l’a fait sur son second essai, ce samedi. Explosif, il paraît inarrêtable une fois lancé.

Par ailleurs, les personnes ayant travaillé avec le joueur sont unanimes à son sujet : Henry Pollock est un cas unique. Membre du staff de Northampton, Jason Sivil a couvert de louanges son joueur dans les colonnes du Telegraph dans un portrait dédié, publié début avril. “À presque chaque match, il fait quelque chose qui serait un exploit dans la saison de n'importe quel autre joueur”, confie-t-il.

Par ailleurs, le préparateur physique est impressionné par les capacités du joueur depuis son plus jeune âge. Depuis ses 16 ans, il suit Henry Pollock et n’en finit plus d’être impressionné. “Je travaille dans ce domaine depuis 20 ans et il y a très peu de joueurs comme lui. Si Henry était en Afrique du Sud, ce serait une exception. Il y a des gens comme lui, physiquement bien constitués, mais ils ne sont pas nombreux. Peu importe où Henry se trouve dans le monde, il serait exceptionnel”, affirme-t-il sans nuance.

VIDEO. 8 défenseurs, 1 jeu au pied, 1 essai lunaire : la défense de Sale ? Pollock l’a bradé sur Vinted !

L’insolence, ce charme anglais

De plus, ce qui impressionne aussi chez le joueur, c’est surtout son flegme implacable sur les prés. Imperturbable, Henry Pollock fait preuve d’une nonchalance déconcertante. Conjuguée à sa précocité, le troisième ligne a un panache typiquement anglais, entre l’insolence et la classe unique des grands joueurs de Sa Majesté. Comme sur son second essai contre Castres, où il marche au pas tranquillement en regardant derrière lui, alors qu'il vient de faire exploser la défense tarnaise.

Je viens de voir les deux essais et les célébrations de Pollock face à Castres.



Pour ceux qui avaient déjà du mal avec les joueurs anglais, ce petit jeune ne va pas venir arranger les choses.



Aussi talentueux que clivant… — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) April 12, 2025

Par ailleurs, ce tempérament n’est pas nouveau chez le joueur. Ancien joueur des Northampton Saints et éducateur d’Henry Pollock durant son enfance, Grant Seely s’est confié au Telegraph sur la nature du troisième ligne. Il ne peut s'empêcher de défendre son poulain :

Je suis un peu fâché quand les gens disent que Henry est prétentieux.[...] Ce n'est pas le cas. Il est insolent et l'a toujours été à Stowe (NDLR : école où il a appris le rugby). Les gens l'aimaient pour cela. Cela pourrait être pris pour de l'arrogance, mais ce n'est pas du tout le cas ; on le voit sur le terrain. Il parle à des pros qui ont cinq ans de plus que lui, il les encourage. Et ils adorent ça.”

RUGBY. Comme Kolisi, Owen Farrell va-t-il (déjà) quitter le Racing 92 ?

En grande partie, cette impression s’observe aussi dans son jeu. Par exemple, son formateur explique que Henry Pollock a toujours été “une nuisance pour les autres équipes”. Alors qu’il a fêté ses 20 ans en janvier dernier, le flanker apprend rapidement. Au dernier Tournoi des 6 Nations, il a connu sa première sélection avec l’Angleterre, contre le pays de Galles. En club, le jeune a déjà disputé 25 matchs avec les professionnels chez les Northampton Saints.

Installé comme titulaire, il paraît prêt à s’installer pour de (très) nombreuses années. S'il a déjà énervé pas mal de supporters castrais ce week-end, il pourrait en faire de même à l'avenir auprès d'un plus large public. Les fans adverses devraient lui rendre la pareille, en espérant que cela se fasse toujours dans les limites du respect et dans l'idée d'un chambrage sportif et bon enfant.

RÉSUMÉ VIDÉO. Balayé par Northampton, Castres conclut sa folle épopée en Champions Cup