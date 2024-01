Outre le Tricolore Antoine Dupont et l'ancien capitaine des Wallabies Michael Hooper, plusieurs quinzistes reconnus espèrent participer aux Jeux olympiques 2024.

RUGBY. Boudjellal Prédit un Avenir lumineux pour Antoine Dupont : Sélectionneur du XV de France ! Rien que ça !Comme vous le savez déjà, Antoine Dupont ne sera pas le seul quinziste à tenter de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'ancien capitaine des Wallabies Michael Hooper va lui aussi rejoindre la sélection à 7 en vue de l'événement planétaire.

Récemment, deux joueurs électriques bien connus des fans de rugby et non des moindres puisqu'il s'agit des 3/4 irlandais vainqueurs du Grand Chelem en 2022, Mack Hansen et Hugo Keenan.

Le Sun nous apprend en effet que le directeur des performances de l'IRFU, David Nucifora, a annoncé il y a quelques semaines qu'un joueur de chaque province serait autorisé à rejoindre l'équipe olympique.

Voir des gens aussi prestigieux que Dupont, littéralement le meilleur joueur du monde, pourrait-on dire, y aller et tenter sa chance va être monumental pour le jeu à sept.

Mais contrairement à Antoine Dupont, ils pourront participer au Tournoi des 6 Nations 2024 avec le XV du Trèfle cet hiver. Récemment interrogé sur la possibilité de tenter le coup, le joueur du Connacht Mack Hansen a confié qu'il allait tenter le coup. "J'essaierais, pour pouvoir me faire tatouer les anneaux [olympiques] sur le corps quelque part."

Comme le Toulousain, il se prépare à en baver. Les septistes sont des machines capables d'enchaîner plusieurs taches très intenses. Pour l'heure, l'international irlandais est loin d'être aussi affuté. "J'ai un peu le ventre potelé en ce moment." Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !Pour les septistes comme pour leurs homologues du XV, participer aux JO est une occasion presque unique. Dupont, Hooper et Hansen ne devraient pas être les seuls à tenter l'aventure. "Cela va juste faire grandir le jeu en général. Si le Sevens est en plein essor, alors le 15 doit emboîter le pas, je trouve."

Selon le Midi olympique, son compatriote, l'arrière du Leinster Hugo Keenan serait également bien parti pour se joindre à eux. Ainsi que le champion du monde sud-africain Damian Willemse, lui qui a déjà évolué à 7 lors des Jeux de la jeunesse du Commonwealth en 2015.