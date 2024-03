RUGBY. Après Antoine Dupont, une autre star du XV va faire ses débuts à 7

Michael Hooper, figure emblématique du rugby australien, s'apprête à faire ses débuts dans l'arène survoltée du rugby à sept à Hong Kong.

Après Antoine Dupont, un autre visage bien connu des fans d'ovalie va découvrir le Seven. Michael Hooper, figure emblématique du rugby australien, s'apprête à faire ses débuts dans l'arène survoltée du rugby à sept à Hong Kong. L'ancien capitaine des Wallabies, fort de ses exploits à XV, se lance un nouveau défi : celui de briller la scène du Sevens avec en ligne de mire, à l'instar du Tricolore, les Jeux olympiques de Paris 2024.

La transition promet d'être spectaculaire pour ce compétiteur né. Lequel n'a jamais reculé devant l'adversité, même face à une blessure au tendon d'Achille qui a retardé son entrée dans cette nouvelle discipline. Sa décision de se consacrer pleinement au rugby à sept contraste avec l'approche saisonnière d'Antoine Dupont, qui a cependant déjà laissé une empreinte indélébile sur cette discipline en peu de temps. VIDEO. Top 14. Antoine Dupont ''bonifié'' par le rugby à 7 ? ''Je pense que le 7 lui a fait du bien'' Néanmoins, il faut rappeler que le demi de mêlée tricolore est toujours sur le pont en club comme chez les Bleus. L'Australien, pourtant reconnu par tous comme l'un des meilleurs joueurs à son poste pour ses qualités athlétiques, n'avait pas été retenu pour le Mondial 2023 en France. Une compétition qui devait marquer la fin de sa carrière internationale. Bien avant cette déception, le plus capé des capitaines australiens avait pris la décision de ne pas jouer en Super Rugby en 2024 avec les Waratahs pour se consacrer entièrement au rugby à 7.

Hooper, humble, reconnaît ses limites par rapport aux impératifs de la discipline. Mais il reste résolu à devenir un élément clé de l'équipe australienne, en apprenant et en s'adaptant à ce jeu rapide et exigeant. "Je ne suis ni le plus rapide, ni le plus en forme, donc ça ne commence pas bien !", a-t-il déclaré via Planet Rugby. "Hoops a travaillé dur pour se frayer un chemin dans l'équipe, et nous sommes tous ravis d'accueillir la recrue dans le groupe", a commenté son entraîneur John Manenti dans un communiqué. VIDEO. Super Rugby. Quelle vista 👀 Michael Hooper a scotché tout le monde avec ce superbe 50/22Ce virage vers le Sevens n'est pas anodin pour l'Australien. C'est une exploration complète d'une nouvelle facette de son talent, une occasion de réaffirmer son engagement envers le rugby, dans une forme plus dynamique et stratégique. Les obstacles physiques et tactiques sont nombreux, mais l'enthousiasme de Hooper pour ce défi témoigne de sa passion indéfectible pour le jeu et son désir de repousser ses limites.

L'expérience d'Antoine Dupont avec France 7 offre un parallèle inspirant. Le Français s'est rapidement adapté au Sevens, devenant un pilier de l'équipe pour aller chercher une belle médaille de bronze à Vancouver. Avant de contribuer à leur premier titre mondial en 19 ans lors du tournoi de Los Angeles. Dupont a montré qu'avec détermination et talent, le passage du rugby à XV au Sevens peut non seulement être réussi, mais aussi spectaculaire.

La question demeure : Michael Hooper peut-il émuler l'impact d'Antoine Dupont et marquer de son empreinte le rugby à sept australien ? Les premiers pas du troisième ligne à Hong Kong du 5 au 7 avril seront scrutés de près. Non seulement par les fans australiens mais par toute la communauté rugbystique internationale. Pour rappel, l'Australie n'a jamais été en position de remporter une médaille chez les hommes depuis les débuts olympiques de ce sport aux Jeux de Rio en 2016. En parallèle, l'île-continent avait remporté la première médaille d'or chez les femmes au Brésil.