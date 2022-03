RUGBY. Angleterre. Le successeur d'Eddie Jones bientôt connu ?

Tandis que le contrat d'Eddie Jones se termine après la Coupe du Monde 2023, il se pourrait que son successeur soit connu bien avant ; à la manière du XV de France en 2019.

Décidément, les derniers jours d'Eddie Jones se veulent mouvementés ! Après un Tournoi 2022 assez fade, et de nombreuses critiques à son égard, voilà que le sélectionneur du XV de la Rose pourrait voir son successeur arrivé plus tôt que prévu dans le squad anglais. En effet, et même si Jones devrait sans doute aller au bout de son contrat (c'est-à-dire la Coupe du Monde en France), il se pourrait que le futur sélectionneur de l'Angleterre soit nommé avant cela, afin d'avoir une meilleure transition entre les deux mandats. Cela ne vous rappelle rien ? Effectivement, la fédération anglaise voudrait s'inspirer du cas du XV de France en 2019 : à cette époque, Fabien Galthié avait été nommé avant la fin du contrat de Jacques Brunel. Cela avait notamment permis aux deux hommes de se transmettre le flambeau, tout en facilitant l'intégration de Galthié.

Équipe de France. Après le Grand Chelem, Fabien Galthié bientôt prolongéLe directeur des performances de la RFU, Conor O'Shea, ne se cache d'ailleurs pas de s'être inspiré de ce modèle. Dans des propos relayés par The Guardian, l'Irlandais défend clairement cette idée : "Le raisonnement est le suivant : nous devons nommer une personne pour avoir le temps d'intégrer la nouvelle équipe d'entraîneurs et lui permettre de se mettre au travail. Eddie Jones est parfaitement conscient et sait ce que nous voulons faire. Certains diront que cela va perturber la préparation de la Coupe du Monde parce que les gens vont regarder par-dessus leur épaule. Fabien Galthié a été nommé avant la Coupe du Monde 2019 et c'est la bonne chose à faire car nous devons nous préparer le Tournoi des 6 Nations 2024 (...) Nous avons tellement d'entraîneurs anglais de haut niveau qui sont en excellente position. Je veux qu'ils soient Anglais et je crois qu'ils doivent l'être".

6 Nations. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Clive Woodward descend Eddie JonesSi aucune annonce officielle n'a encore été faite, il se pourrait fortement que l'Angleterre s'inspire donc du cas des Bleus en 2019. Concernant le successeur d'Eddie Jones, les rumeurs s'attarderaient sur l'ancien deuxième ligne du XV de la Rose et actuel entraîneur des Leicester Tigers, Steve Borthwick.