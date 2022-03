Équipe de France. Après le Grand Chelem, Fabien Galthié bientôt prolongé

Selon RMC Sport, le sélectionneur Fabien Galthié sera bientôt prolongé à la tête des Bleus.

Lui et son staff ont révolutionné l’équipe de France. Selon RMC Sport, le sélectionneur Fabien Galthié pourrait passer un peu plus de temps que prévu à la tête des Bleus. Actuellement, l’ancien Columérin est lié à la FFR jusqu’à la prochaine Coupe du Monde. La durée de son contrat pourrait-être allongée au vu des récentes performances des Bleus. La date de fin évoquée serait fixée à juin 2028. Une durée qui va donc au-delà du tournoi mondial prévu en 2027. Récemment présent chez les Grandes Gueules du Sport, Bernard Laporte a même fait une déclaration en ce sens. Le président de la Fédération Française de Rugby a déclaré : “J'ai parlé hier à l'équipe, aux joueurs, au staff. On décidera rapidement, effectivement. C'est une évidence.” RUGBY. CHAMPAGNE ! L’équipe de France égale un record de victoire consécutive

Arrivé dans le groupe France en 2019, il était présent sous un statut particulier durant l’ère Jacques Brunel. Il prend les pleins pouvoirs de sélectionneur après la Coupe du Monde au Japon. À partir de cette période, il mettra en place un staff tricolore très étoffé. De la conquête jusqu’au skills, chaque secteur aura le droit à son spécialiste sous l’ère Galthié. Après l’obtention du Grand Chelem face à l’Angleterre, il est revenu sur l’évolution de son groupe. En conférence de presse, il dit : “Cela prouve qu’on a fait les bons choix, construit la bonne équipe. Ça veut dire aussi qu’on est sur le bon chemin avec une équipe encore jeune. Ce samedi soir, la moyenne était à 26 ans et 25 sélections. L’équipe va encore grandir et progresser jusqu’à la Coupe du monde.”