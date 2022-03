RUGBY. CHAMPAGNE ! L’équipe de France égale un record de victoire consécutive

En battant l’Angleterre, l’équipe de France s’est adjugée sa huitième victoire d’affilée. Un record tricolore qui pourrait ne pas s’arrêter là !

C’est le grand huit ! En venant à bout du XV de la Rose, les Français ont marqué l’histoire du sport français. Peut-être même un peu plus qu’on ne le pense… Avec cette huitième victoire consécutive, les coéquipiers de Melvyn Jaminet égale une bien belle série. En effet, il y a 20 ans, les Bleus enchaînaient déjà avec une tournée d’automne invaincu et un Grand Chelem dans la foulée. Dans l’ère professionnelle du rugby, c’est la plus grosse série de victoires jamais répertoriée du côté de la FFR. RUGBY. ‘‘Grand Slam Baby !’’, les réactions des sportifs après la victoire de l’équipe de France

Les plus grosses séries de victoires consécutives sont conjointement détenues par l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande. C’est avec 18 victoires consécutives que les deux formations ont paradé au niveau international. Deux séries réalisées quasiment simultanément entre 2015 et 2017. Dans les deux cas, c’est l’Irlande qui a mis fin à cette performance pour les Anglais et Néo-Zélandais. Si la France veut égaler ce record, elle devra être invaincue en 2022 et aura comme mission de doubler le Grand Chelem en 2023. RUGBY. Depuis quand l'équipe de France n'avait pas enchaîné autant de victoires ?

Cet été au Japon, ils auront donc à cœur de battre les Brave Blossoms pour graver un nouveau palmarès dans leur histoire. Ceux qui seront appelés en Asie auront la responsabilité de préserver cette dynamique. Face à la 10ème nation mondiale, certains Bleus se rappelleront aux bons (ou mauvais ?) souvenirs de la Coupe du monde 2019. Une nostalgie qui lancera le sprint final vers l’édition française. RUGBY. ''L'Angleterre fait partie des 4 géants du rugby mondial... avec la France maintenant'', lance Galthié

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le sélectionneur Fabien Galthié parle de la continuité des Bleus et évoque leur futur :

Quand tu gagnes, ça veut dire que tu travailles bien, que tu construis la bonne équipe. Demain, on sera n°2 mondial avec une équipe jeune qui va encore grandir et s'améliorer. Il n'y a aucune raison pour que l'équipe ne continue pas à progresser. C'était bien de jouer avec cette tension qui nous a d'un coup sauté dessus. Il faut vivre ces matches, ces finales, pour continuer à grandir et acquérir du vécu commun. C'était notre 25e match. Le 46e sera la finale de la Coupe du monde. C'est assez clair dans nos têtes.”