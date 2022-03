RUGBY. ''L'Angleterre fait partie des 4 géants du rugby mondial... avec la France maintenant'', lance Galthié

En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a évoqué le Crunch entre la France et l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations.

L'équipe de France est à un match d'une victoire dans le Tournoi des 6 Nations et d'un premier Grand Chelem depuis 2010. Un seul adversaire se dresse encore sur le chemin de la gloire : l'Angleterre. Pour l'entraîneur de la défense Shaun Edwards, c'est le match le plus important de la France depuis la finale de la Coupe du monde 2011 face à la Nouvelle-Zélande. Dans l'Hexagone, c'est sans doute la rencontre qui est la plus attendue chaque année au moment du Tournoi. "Il y a tout un imaginaire autour de ce qu'on appelle le Crunch, a commenté le sélectionneur tricolore Fabien Galthié en conférence de presse depuis Marcoussis ce jeudi. Si un match de rugby reste un match de rugby, il y a une toute une histoire autour de cette rencontre face à l'Angleterre. "C'est eux qui ont inventé le rugby, c'est surement la Fédération qui a le plus de pratiquants avec l'Afrique du Sud. Ils ont une culture rugby très forte." Fabien Galthié de rappeler qu'il n'y a qu'un champion du monde dans l'hémisphère nord, et c'est l'Angleterre. Des Anglais qui restent aussi sur une finale de Coupe du monde au Japon. "Ça reste un des très gros du rugby mondial, quoi qu'on en dise. L'Angleterre fait partie des 4 géants du rugby mondial... avec la France maintenant". À l'heure actuelle, les Bleus occupent la 3e marche du classement mondial de World Rugby. Mais ils pourraient se hisser à la deuxième place en cas de victoire samedi. Ils seraient alors les dauphins des Springboks, champions du monde en titre. Un classement qui est amené à évoluer au fil des matchs internationaux, et particulièrement ceux du Rugby Championship. D'aucuns diront que si la France veut véritablement s'inviter à la table des grands, elle doit remporter le Mondial 2023.