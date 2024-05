RUGBY. AMATEUR. Des clubs corses à Paris ? Une réforme va peut-être bouleverser le championnat régional d’Ile-de-France

Pour le moment, rien n'est encore acté par les instances de rugby françaises, mais des clubs corses vont potentiellement intégrer le championnat régional d’Ile-de-France.

L’idée d’avoir des équipes amateures corses se déplaçant deux fois par mois en région parisienne peut sembler farfelue.

Pourtant, ce projet va peut-être avoir lieu à partir de la saison prochaine, à cause de problèmes entre la Ligue Corse et la Ligue Sud/Paca, actuellement regroupées dans le même championnat.

Sébastien Rizza, le président de la Ligue Sud/Paca, est revenu sur les complications de ce système, dans une interview pour Midi Olympique.

La compétition Corse/continent entre les Ligues Corses et Sud-Paca perdure depuis de très nombreuses années. Mais aujourd’hui, les clubs de la Ligue sud, et les clubs corses aussi, je suppose, sont confrontés à des problématiques de coût de déplacement relativement importantes. Et la grande majorité des clubs de la Ligue sud souhaiterait se désengager de cette compétition.’’

Des difficultés également liées à une question d’équité. Les clubs corses ont bénéficié d’une dérogation pour ne pas avoir l’obligation de posséder une équipe réserve en Régionale 1.

Les clubs du continent ont été particulièrement désavantagés sur ce point. Trois équipes en moins dans le championnat réserve, ça enlève six matchs dans la saison. Et les présidents de club ont fait savoir leurs difficultés à conserver leur effectif sur la saison entière, avec des longues périodes sans match.’’ Sébastien Rizza pour Midi Olympique

Cette modification des compétitions amateurs entre les Ligues Corses et Sud/Paca entrainerait une restructuration des championnats de Régionale.

La Ligue Ile-de-France est en ce moment en train d’échanger avec la Ligue Corse et la FFR pour un possible accueil des équipes de l’île de Beauté.

Parmi les 5 clubs corses concernés, on retrouve Bastia et Ajaccio en Régionale 2, tandis que Balagne, Lucciana et Isula sont en Régionale 1. Des équipes qui devront potentiellement voyager en région parisienne la saison à venir.