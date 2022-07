RUGBY. All Blacks. Ian Foster va-t-il être viré à 14 mois de la Coupe du monde ?

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster a le pire pourcentage de victoires des All Blacks. Va-t-il être viré avant la Coupe du monde ?

RESUME VIDEO. L'Irlande terrasse les All Blacks pour s'offrir la première place mondialeLa victoire historique de l'Irlande dans sa série face à la Nouvelle-Zélande pose la question de l'avenir d'Ian Foster à la tête des All Blacks. C'est en effet la première fois depuis 1994 et la victoire 2-0 de la France que la nation à la fougère argentée s'incline dans une série de tests à la maison. Ce septième revers depuis 2020 en 24 rencontres internationales va-t-il être celui de trop pour Foster ? La dernière fois qu'ils ont perdu des matchs consécutifs en Nouvelle-Zélande, c'était en 1998. A un peu plus d'un an de la Coupe du monde en France, des voix s'élèvent, principalement chez les supporters, pour que la fédération néo-zélandaise se sépare du sélectionneur. Il faut dire qu'il a le pire pourcentage de victoires pour un sélectionneur kiwi dans le rugby moderne. La barre symbolique des 70 % de succès a été franchie, mais vers le bas avec seulement 66,7 %. Ce qui ne présage rien de bon pour le technicien. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Foster a répondu qu'il était seulement là pour parler du match. Discipline, style de jeu, le Super Rugby a-t-il plombé les All Blacks ?Alors oui, ces hommes n'ont pas été bons, mais il faut aussi mettre en avant l'excellente partition des Irlandais. "Les Néo-Zélandais doivent réaliser qu'il s'agit d'une très bonne équipe irlandaise et leur donner du crédit", a-t-il commenté. Cependant, les défaites précédentes contre l'Irlande et la France lors de la tournée européenne l'automne dernier signifient que les All Blacks n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Ce qui poussent les experts néo-zélandais à se demander si Foster peut conserver son poste avant deux tests en Afrique du Sud le mois prochain. D'aucuns estiment qu'aucune décision ne sera prise par la fédération néo-zélandaise avant ces matchs du Rugby Championship face aux champions du monde en titre. Une double victoire pourrait remettre Foster sur de bons rails. Lequel est sous contrat jusqu'à la Coupe du monde de rugby en France. Le Mondial 2023, c'est dans à peine plus d'un an. "Ce serait une surprise si Foster était viré à 14 mois de la Coupe du monde", peut-on lire dans le New Zealand Herald. À ce stade, la NZR a fait son choix et advienne que pourra. La pression du public pourrait-elle changer la donne en faveur du coach des Crusaders Scott Robertson ? Son succès en Super Rugby (85 % de victoires depuis 2017) parle plus lui contrairement à Foster qui n'a jamais vraiment brillé avec les Chiefs. Si d'aventure il doit débarquer chez les All Blacks, ce sera avant le Rugby Championship et non pendant ou après alors qu'il ne restera qu'une poignée de matchs aux Néo-Zélandais avant le Mondial. On pourrait aussi imaginer à un rôle similaire à celui que Fabien Galthié a tenu dans le staff de Jacques Brunel lors de la Coupe du monde au Japon. Il pourrait prendre ses marques avec ses joueurs et distiller quelques conseils à Foster. Pourraient-ils cohabiter ? Si Robertson vient à remplacer Foster, il sera dans une position inconfortable, d'autant qu'il n'aura que peu de matchs pour mettre sa patte sur l'équipe. On rappellera qu'il est sous contrat avec les Crusaders jusqu'en 2024. Et pour l'heure, aucun autre entraîneur ne semble avoir les épaules pour encadrer les All Blacks. À moins qu'un ancien sélectionneur comme Steve Hansen ne soit appelé en renfort ou qu'une légende comme Richie McCaw ou Dan Carter n'intègre le staff pour apporter toute sa science à cette équipe en quête de repères et de confiance.