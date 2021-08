RUGBY À VII. Toulouse future étape du World Rugby Sevens Series ?

Alors que le World Rugby Sevens Series va reprendre à la mi-septembre pour les hommes et en décembre pour les femmes, de nouveaux projets seraient à l’étude. En effet, selon nos sources, le circuit international qui réunit les meilleurs joueurs du monde pourrait poser ses valises à Toulouse pour les prochaines années. Plus particulièrement, ça serait la maison mère des quintuples champions d’Europe du XV qui serait choisi : le Stade Ernest Wallon.

📆 @WorldRugby has announced an updated schedule for the HSBC World Rugby Sevens Series 2021 🏉@HSBC_Sport | #HSBC7s pic.twitter.com/9Sin0PN5xC